Versteckte Schönheit

FRANKREICH

Cnaan Liphshitz , 8. September 2017

In der Provence erinnert die gut erhaltene 650 Jahre alte Synagoge von Carpentras an die Geschichte der Juden und trotzt dem Antisemitismus von heute.

Die Synagoge in der französischen Provinzstadt Carpentras ist nicht nur das älteste in Westeuropa noch aktiv genutzte jüdische Gotteshaus, sondern auch eines der hübschesten auf dem europäischen Kontinent.

Das Innere der Synagoge von Carpentras, die vor 650 Jahren erbaut wurde, ist im Barockstil gebaut. Das Gebäude beeindruckt vor allem durch seine golden geschmückte Halle mit einer blauen Decke. Das Rednerpult des Rabbiners befindet sich auf einem der regulären Sitzbänke, was eher unüblich und auf den Umstand zurückzuführen ist, dass im 16. Jahrhundert Christen die Synagoge neu gestalteten, die 1367 erbaut worden ist.

Spektakuläre Bestandteile

Beeindruckend ist zudem, dass sich die Synagoge innerhalb eines grösseren Gebäudes befindet, in dem einst ein jüdisches Gemeindezentrum angesiedelt war. Im Haus beheimatet ist heute noch eine tiefe Mikwa (rituelles Tauchbad). Auch ein koscheres Schlachthaus war in dem Gebäude sowie eine Bäckerei mit grossen Öfen, die das ganze Jahr hindurch zu brennen pflegten. Die Architekten taten damals alles in ihrer Macht Stehende, um die Pracht des Gebäudes zu verbergen. Die kleine, hölzerne Eingangstüre lässt, im Gegensatz zu den Türen anderer europäischer Synagogen, nicht die geringste Vermutung auf das wunderschöne Innere zu.

Der Gegensatz zwischen dem glanzvollen Inneren und dem schlichten Äusseren kann als Folge des seit langem gehegten Wunsches des französischen Judentums gesehen werden, seine Grösse zu zelebrieren, ohne dabei zu viel Aufmerksamkeit zu erregen.

Tiefe Wurzeln

«In einer Zeit, in der die Menschen in den Strassen Frankreichs rufen ‹Juden, verschwindet, Frankreich gehört nicht euch›, sind die Synagoge von Carpentras und ihr 650. Geburtstag Beweise dafür, wie tief wir Juden hier im Land verwurzelt sind», so Carine Benarous, Kommunikationschefin des jüdischen Gemeindezentrums von Marseille, rund 100 Kilometer südlich von Carpentras.

Im Mai reiste Haïm Korsia, der Oberrabbiner von Frankreich, über sechs Stunden von Paris an, um einen Schabbat mit der 125-köpfigen jüdischen Gemeinde von Carpentras zu verbringen. Neben einem regionalen Erzbischof, einem Imam und anderen Rabbinern aus der Provence nahm Oberrabbiner Korsia auch an einer Zeremonie zum 650. Geburtstag der Synagoge von Carpentras teil. «Hier bekennen wir», sagte er, «wie tief unsere Geschichte und unsere Wurzeln im Boden Frankreichs verankert sind.» Die jüdische Präsenz in der Provence ist laut Korsia seit dem ersten Jahrhundert n. d. Z. dokumentiert.

Françoise Richez, eine in Carpentras lebende Jüdin, die Synagogenführungen macht, war sehr beeindruckt vom Oberrabbiner. Ihre Stadt sei auch ein Zeugnis für die «lange und leider immer noch nicht beendete Geschichte des Antisemitismus», betonte sie. Carpentras war einer von nur vier Orten im heutigen Frankreich, in denen es Juden gestattet war, zu bleiben. Dies war auch nach der Vertreibung der französischen Juden, die König Philip IV. von Frankreich 1306 verkündete, der Fall. Dies berichtet Ram Ben-Shalom, ein Historiker und Dozent an der Hebräischen Universität, der über die Juden der Provence forscht. So war es den Juden gestattet, in geschlossenen, bewachten und überbevölkerten Ghettos zu leben, die als «carrieres» bekannt waren. Diese waren in Carpentras, Avignon, Cavaillon und L’Isle-sur-la-Sorgue zu finden. Das betreffende Land gehörte dem Papst, der Juden gegen Bezahlung aufnahm.

Was die Synagogen in den «carrieres» betraf, so wurden diese von Christen entworfen, denn Juden durften nur als Händler oder Geldwechsler arbeiten, wie Yoann Rogier erklärt. Er führt Menschen durch die Synagoge von Cavaillon, die 1494 erbaut worden ist, heute aber als Museum der historischen jüdischen Bevölkerung der Stadt dient. An den Türrahmen fehlt die Mesusa. Sowohl in Carpentras als auch in Cavaillon mussten die Ge-meindemitglieder dem Thoraschrein ihre Rücken zuwenden, wenn sie sich ihrem Rabbiner zuwenden wollten, Gleiches galt auch umgekehrt. Um aus der Thora zu lesen, mussten die Rabbiner beider Gemeinden die Thorarollen zu ihrem Balkon hinauftragen. Die Synagoge von Cavaillon verfügt immer noch über einen tragbaren Schrein mit Rädern für diesen Zweck.

Trotz dieser beschwerlichen Umstände entwickelten die Juden von Carpentras ihre Synagoge zu einem labyrinthartigen Gemeindezen- trum. Dank geschickter Aufteilungen der Räumlichkeiten, unterirdischer Gänge und Innenhöfe machten sie maximalen Gebrauch von dem beschränkten, ihnen zur Verfügung stehenden Raum.

Trotz allem überlebt

Für Richez, deren Ehemann von einer jüdischen Familie abstammt, die während der Inquisition in Spanien zur Konversion zum Christentum gezwungen wurde, steht die Synagoge von Carpentras als Symbol dafür, dass «wir trotz allem überlebt haben».

Carpentras ist aber auch ein Symbol für die jüngsten Anfeindungen gegen Juden in Frankreich. 1990 war der Ort aufgrund eines der schlimmsten Fälle von antisemitischem Vandalismus in Frankreich nach dem Holocaust in den Schlagzeilen. Neonazis zerschmetterten Dutzende von Grabsteinen auf dem alten Friedhof. Der besonders schockierende Zwischenfall trug sich vor der heutigen Welle antisemitischer Gewalt zu, die inzwischen viele tausend französische Juden zum Verlassen des Landes bewogen hat.

Heute ist Carpentras eine der wenigen aktiven Synagogen ohne Militärschutz im Land. Besucher können sie, im Gegensatz zu den meisten anderen französischen Synagogen, ohne vorherige Sicherheitskontrolle betreten. Das ist zwar gut für den Tourismus, doch gilt zu beachten, dass, wie Richez sagt, «die Besucher das Gebäude um 18 Uhr verlassen, damit es als Synagoge genutzt werden kann». Dieses solle nicht ausschliesslich ein Museum werden wie etwa die Synagoge in Cavaillon. Es habe immer wieder antisemitische Zwischenfälle gegeben, doch seit die Stadtverwaltung die Strasse der Synagoge für den Durchgangsverkehr gesperrt hat, habe die Lage sich verbessert. «Alles in allem», so sagt sie, «sind wir hier recht privilegiert.» 