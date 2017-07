Verstärkte Militärpräsenz in Qatar

TÜRKEI

19. Juli 2017

Ignoriert Wünsche der Saudi-Koalition.

Die Türkei baut ihre militärische Präsenz im Emirat Qatar aus. Das geschieht in klarer Missachtung des Ersuchens des von Saudi-Arabien angeführten Koalitionsblocks, sich aus dem umstrittenen kleinenb Land zu entfernen. Nach Angaben der türkischen Zeitung «Hurriyet» hat Ankara bis jetzt dutzende von Kommando und einige Artillerieeinheiten in Qatar postiert. Durch den Ausbau seine Truppenpräsenz in Qatar verschärft die Türkei, wie «Haaretz» schreibt, ihre Positionin dem jüngst ausgebrochenen diplomatischen Disput zwischen Saudi-Arabien und Qatar. Die Türkei unterstützt Qatar, seitdem Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrein vor einem Monat alle wirtschaftlichen und diplomatischen Kontakte zu Qatar abgebrochen hatten. Doha wird dabei die Unterstützung terroristischer Aktivitäten vorgeworfen, was Qwatar logischerweise dementiert. «Diese Verteidigungskooperation zwischen Doha und Ankara ist Bestandteil ihrer gemeinsamen Verteidigungsvision zur Unterstützung anti-terroristischer Bemühungen und für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Stabilität in der Region», heisst es in einer Verlautbarung der bewaffneten Kräfte von Qatar. [TA]