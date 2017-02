IRAN

22. Februar 2017

Militärmanöver der Revolutionsgarden.

Laut Berichten vom Montag der iranischen Medien haben die Revolutionsgarden des Landes im Rahmen von militärischen Manövern verschiedene «hochentwickelte» Raketen abgefeuert. Die halboffizielle, den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim erklärte, die Lancierung von «gescheiten und fortgeschrittenen Raketen» geschah während den alljährlich abgehaltenen dreitägigen Manövern, die am Montag in der Wüste in Zentral-Iran begannen. An Montagabend zeigte das staatliche iranischen Fernsehen Bilder vom Abschiessen einiger Raketen von Lastwagen aus in der Wüste. General Mohammed Pakpour, Leiter der Bodentruppen der Revolutionsgarden meinte in einem TV-Gespräch, dass Raketen mit einer Reichweite von über 100 Kilometern, sowie Raketen der Typen Fajr-3, Fajr-4 und Fajr-5, die dem Vernehmen nach alle eine Reichweite von unter 100 Kilometern haben, an den Manövern erfolgreich getestet worden sind. Das würde laut Pakpour den potentiellen Feinden Irans eine klare Botschaft senden: «Wir sind bereit, auf jede Bedrohung eine krachende Antwort zu erteilen.» Vor einigen Woche hatten die USA Iran «verwarnt», nachdem die Islamische Republik eine ballistische Mittelstreckenrakete abgefeuert hatte. [TA]