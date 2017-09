Verprügelt, da für muslimisch gehalten

NEW YORK

Jüdische Frau und ihre Mutter hatten Glück im Unglück.



Eine jüdische Frau und ihre Mutter wurden in der New Yorker U-Bahnstation Forest Hills von einem 40jährigen Mann verprügelt, der sie fälschlicherweise für Muslima gehalten hatte. Bereits 2015 war der als Dimitrios Zias identifizerte Täter mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, weil er nach Angaben von Offiziellen in einem Laden in Manhattan mit der Kamera seines mobilen Telefons Fotografien unter dem Rock einer Frau herstellte. Damals war der Mann vehaftet worden. Dieses Mal wurde der Mann am Tatort verhaftet und verschiedener Angriffsvergehen und einem Hassverbrechen angeklagt. Laut einem Bericht in der «New York Post» hatten die beiden 37- und 57-jährigen Frauen den Zug gerade verlassen und gingen auf den Ausgang der 67th Avenue Station in Forest Hills zu, als sie hörten wie der Mann ihnen Beleidigungen zurief. Als die jüngere der Frauen den Mann aufforderte, zu widerholen was er soeben gesagt habe, spuckte er in ihr Gesicht und sagte laut einem Polizeibericht, der auf den Zeugenaussagen der Opfer basierte: «Verlass mein Land, Du dreckige Muslima». Die zwei Frauen, die im Bericht nicht namentlich genannt wurden, erlitten keine ernsthaften Verletzungen und wollten keine medizinische Versorgung haben. Nachdem er sie mit Speichel traktiert hatte, begann der Mann, den beiden Frauen Faustschläge in Gesicht und auf den Körper zu verabreichen. Unklar ist, warum der Mann überhaupt die Frauen ins Visier nahm. [TA]