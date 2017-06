Verliert Fethullah Gulen die Staatsbürgerschaft?

TÜRKEI

6. Juni 2017

Behörden in Ankara fordern Rückkehr des Klerikers innert dreier Monate.

Der in den USA residierende muslimische Kleriker Fetullah Gulen, der für die türkischen Behörden Drahtzieher des misslungenen Putsches vom letzten Jahr gegen Präsident Erdogan sein soll, riskiert den Verlust seiner Staatsbürgerschaft, sollte er nicht innert dreier Monate in die Türkei zurückkehren. Damit drohten am Montag die Behörden in Ankara in einer in der offiziellen Gazette publizierten Stellungsnahme. In dieser nennt das Innenministerium die Namen von 130, von den Behörden gesuchten Personen, denen das gleiche Schicksal droht, sollten sie nicht in die Türkei zurückkehren. Zu dieser Gruppe gehören auch Faysal Sariyildiz und Tugba Hezer, zwei Parlamentarier der pro-kurdischen Partei der Türkei, die terroristische Verbrechen begangen haben sollen. Dem Vernehmen nach halten sie sich irgendwo in Europa auf. Gulen hat jede Komplitzenschaft im Putschversuch dementiert. [TA]