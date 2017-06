Verliert der Golfstaat die Durchführung des Fussball-WM-Turniers 2022?

QATAR-KRISE

13. Juni 2017

Haaretz: «Die Weltmeisterschaft hätte nie dorthin vergeben werden dürfen.»

Sportereignisse nehmen auch in den Golfstaaten einen prominenten Platz ein im gesellschaftlichen Geschehen. Darüber hinaus werden aber in dieser Weltgegend Anlässe wie die 2022 nach Qatar vergebenen Fussball-Weltmeisterschaften ganz besonders von einer Krise beeinflusst, wie die diplomatische Isolierung, von der das Emirat seit einigen Tagen betroffen worden ist. Spannungen sind nichts Neues am Golf, und sehr oft sind die Auswirkungen auch in der Welt des Sports, insbesondere des Fussballs, zu spüren. Qatar war bis jetzt nicht nur regelmässig Gastgeber von Sportanlässen, sondern es dient oft auch als «Heimstadion» für Teams aus Staaten, welche die Spiele im eigenen Land nicht austragen können. Das gilt immer wieder für Mannschaften aus Libanon, Irak, Syrien, dem Jemen oder der Palästinensischen Behörde. Angesichts der Vorwürfe an die Adresse von Qatar wegen dessen angeblicher Unterstützung von Terroraktivitäten, wäre, wie «Haaretz» am Montag schrieb, die Austragung der Fussball-WM in dem Land ein «Skandal». Qatar steckt generell in der Bredouille, wie in der Zeitung zu lesen ist: «Sie investieren dutzende Millionen von Dollar in Sportanlässe. 2019 sollen dort die Athletik-Weltmeisterschaften stattfinden, und drei Jahre später die Fussball-WM. Jetzt aber, da die einzige Landgrenze (zu Saudi-Arabien) blockiert ist, wie auch ein Grossteil seines Luftraumes, während die Qatari Nahrungsmittel horten, erscheinen die Fussball-WM mit einem Male als ein Risiko.» Mit seinen Investitionen in den Sport wolle Qatars herrschende Familie das Image des Landes aufmöbeln. «Dinge wie Korruption, Menschenrechte, das heisse Wetter und viele andere Dinge spielen Qatar keine Rolle. Sie spielen weder der FIFA eine Rolle, noch der Europäischen Fussballföderation UEFA, oder den Spitzen der führenden Teams selber.» «Haaretz» gelangt zur folgenden klar politischen Schlussforderung: «Der Westen hat jetzt seine Chance, sich mit den Araberstaaten zusammenzutun und etwas zu tun, damit die WM nicht an einem Ort stattfindet, von dem Viele der Meinung sind, er hätte gar nicht erst dortin vergeben werden dürfen.» [JU]