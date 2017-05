Verliererin wie schon häufig

Noch vor Monaten waren Europas Rechtsaussen hoffnungsfroh, im Jahr 2017 markant an politischen Einfluss in westeuropäischen Ländern zu gewinnen, wider die Europäische Union (EU) und für eine restriktive Politik gegen Flüchtlinge und gegen Migranten insgesamt.

Nach der Stichwahl um den Posten des französischen Staatspräsidenten lässt sich eine Zwischenbilanz ziehen. Marine Le Pen und ihr rechtsextremistischer Front National (FN) haben in den deutschsprachigen Medien in den vergangenen Monaten markant überproportional Beachtung erhalten, häufig verbunden mit der unterschwelligen Botschaft zukünftiger FN-Erfolge. In Frankreich selber haben die Rechtsextremen vielen Medienschaffenden den Zutritt zu ihren Veranstaltungen verunmöglicht.

Am Sonntag ist nun eingetroffen, was absehbar war. Le Pen hat nur knapp 34 Prozent der Stimmen erhalten, also eindeutig verloren. In ihrer kurzen Rede zur Niederlage versteckt sie die Ankündigung, dass sie am Ziel festhalte, jedoch «eine neue politische Kraft» schaffen möchte, irgendetwas wie eine «Allianz der Patrioten». Damit meint sie nicht einfach Vaterlandsliebe, sondern die Privilegierung von französischen Staatsangehörigen weisser Hautfarbe und christlicher Religion. «La France profonde» eben.

Nur der französische Wahlkampf ist noch nicht entschieden. Sieger Emmanuel Macron hat zwar das Ziel, das alte politische System zu zerschlagen. In der Tat hat er die etablierten politischen Parteien (bürgerliche Rechte und Linke, insbesondere die Sozialisten) im Wahlkampf überholt, aber bei den kommenden Parlamentswahlen wird er es schwer haben. Viele seiner Wähler haben am vergangenen Sonntag nicht sein politisches Programm gewählt, sondern den Erfolg der isolationistischen und traditionalistischen Rechtsaussen verhindern wollen.

Noch unerfreulicher sind die Aussichten für den FN. Bei den Parlamentswahlen werden die Wahlkreise innerhalb der Departemente gebildet. Vergangenen Sonntag hat Le Pen gerade einmal in zwei Departementen mehr Stimmen gemacht, in einigen war Macrons Vorsprung nur gering. Daraus lässt sich schliessen: Bei den Stichwahlen zum Parlament wird es dem FN häufig ähnlich ergehen wie Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen. Wenn es gut kommt, können sie zur Stichwahl antreten, am Schluss werden die FN-Kandidaten meistens unterliegen. Ähnlich war es bereits bei den Wahlen 2012. FN erreichte zwar einen Stimmenanteil von 13,6 Prozent, erhielt jedoch gerade einmal zwei Sitze von insgesamt 577. Zwar hat der FN bei den Europawahlen (2014) die wählerstärkste Partei (rund 24 Prozent) hervorgebracht. Dennoch wird der FN-Wahlerfolg davon abhalten, weit schlechter klassierte Vertreter bürgerlicher oder linker Parteien sich jeweils zurückziehen, um einen FN-Erfolg zu verhindern.

Fazit: Marine Le Pen ist nicht eine «siegende Verliererin» («Die Zeit»), sondern sie verliert gewohnheitsmässig. Wie ja auch die SVP in der Schweiz bei Majorzwahlen immer an ihre Erfolgsgrenzen stösst. Oder anders ausgedrückt: Trotz Donald Trump, Viktor Orban und Recep Tayyip Erdogan, in den westeuropäischen Ländern wird das Jahr 2017 für die diskriminierungswilligen Rechtsaussen wohl ein bitteres Jahr werden.

Hans Stutz ist Journalist und Luzerner Kantonsrat (Grüne).