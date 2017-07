Verleger verstorben

MEIR ZLOTOWITZ

Andreas Mink, 30. Juni 2017

Der «Schottenstein Talmud» dient täglich Hunderttausenden ortho-doxen Juden für den «Da Yomi»-Brauch, bei dem jeweils «eine Seite der Schrift pro Tag» studiert wird. Die Ausgabe ist durch übersichtliches Layout, de-taillierte Begriffserklärungen und verständliche Übersetzungen hebräischer Begriffe besonders nutzerfreundlich. Verlegt wird der Bestseller bei Art Scroll Mesorah in Brooklyn.- Wie zu Wochenbeginn bekannt wurde, ist der Gründer des Verlages, Rabbiner Meir Zlotowitz, am Samstag im Alter von 73 Jahren in Brooklyn einem Leberleiden erlegen. Er hat Art Scroll Mitte der 1970er-Jahre gegründet. Zlotowitz wurde 1943 als Sohn jüdischer Immigranten aus Litauen in New York geboren und besuchte zwei Jeschiwas an der Lower East Side Manhattans, die Rabbi Jacob Joseph School die Mesivtha Tifereth Jerusalem unter Leitung des ange-sehenen Rabbiners Moshe Feinstein. Dort wurde Zlotowitz zum Rabbiner ordiniert. Mit Talent und Interesse für graphisches Design gesegnet, gründete er eine Druckerei an der Coney Island Avenue in Brooklyn. Dort entwarf er Broschüren und Einladungskarten. 1975 produzierte Zlotowitz eine Version des Buches Esther, wobei er auch als Übersetzer und Redaktor fungierte. Das Werk fand eine überraschend starke Nachfrage. Nachdem Zlotowitz davon 20 000 Exemplare abgesetzt hatte, verlegte er sich auf die Publikation religiöser Werke. Zlotowitz- fand in den Rabbinern Nosson Scherman und Sheah Brander- kongeniale Partner. Art Scroll hat gut 2000 Titel publiziert und soll von Scherman und Brander weiter ge--führt werden. Zlotowitz hinterlässt neben seiner Frau Rochel drei Söhne, drei Töchter und über 50 Enkel.