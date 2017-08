Verhafteter israelischer Blogger will ausgeliefert werden

AZERBAIDSCHAN

2. August 2017

Muss drei Jahre wegen illegaler Einreise absitzen.

Alexander Lapshin, 40, ein israelischer Blogger aus Haifa, der in Azerbaidschan wegen illegaler Einreise nach Nagorno-Karabach zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden ist, ersucht um die Auslieferung nach Israel. Lapshin besitzt auch die russisch-ukrainische Staatsbürgerschaft. Eine Auslieferung nach Russland lehnt er nach eigenen Angaben ab, da seine Familie, einschliesslich einem Kleinkind, in Israel lebten und er mit ihnen in Kontakt bleiben wolle. Der Mann schreibt einen Reise-Blog in russischer Sprache unter dem Titel «Life Adventures». In diesem Blog beschreibt er seine Reisen in 122 Ländern und auch sein Leben in Israel. Zwei Mal reiste er nach Nagorno-Karabach, einem Gebiet, auf das auch Armenien Anspruch erhebt. Dem Gericht erklärte er, nichts davon gewusst zu haben, dass ein azerisches Gesetz den Besuch dort verbietet. Darüber hinaus beleidigte Lapshin den azerischen Präsidenten Ilham Aliyev in seinem Blog, entschuldigte sich dafür aber vor den Richtern. Letztes Jahr wurde Lapshin in Weissrussland festgenommen und im Februar nach Azerbaidschan ausgeliefert. [TA]