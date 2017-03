Vergesst die Trivialitäten!

ZUR LAGE IN ISRAEL

Natan Eshel, 10. März 2017

Es ist kein Zufall, dass die Zweistaatenlösung während des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Premerminister Binyamin Netanyahu nicht diskutiert worden ist. Ich weiss nicht, ob diese Lösung letztlich die korrekte Lösung für unseren historischen Konflikt ist, doch es ist mir klar, dass im Voraus zu entscheiden, dass die Palästinenser einen Staat erhalten werden, die Frage aufkommen lässt, worüber wir in den Verhandlungen überhaupt noch diskutieren sollen.

Netanyahu hat, wie er schon wiederholt gesagt hat, keine Vorbedingungen für Gespräche, und er akzeptiert auch keine solchen Bedingungen von der anderen Seite. So wie ich den Premierminister kenne, ist sein treibendes Motiv stets die Sicherheit von Israel und seinen Bürgern, und in dieser Beziehung wird er sich auf keine Kompromisse einlassen.

Es ist nicht die Heiligkeit des Landes oder des göttlichen Versprechens zu unseren Vorvätern – die Basis unseres Wunsches, in Frieden und Sicherheit in dieser Gegend zu leben –, was ihn treibt. Das palästinensische Problem ist nur ein Teil einer breiten, umfassenden Sicht des ganzen Bildes, das vor allem Iran enthält, dann Syrien, Terrororganisationen und andere Staaten in der Region.

Jeder partielle Schritt, der nicht zum Ende des Konflikts führt, wird unannehmbar sein für Ne­tanyahu. Die Anerkennung des Staates Israel als ein jüdischer Staat ist ebenfalls wesentlich; es ist undenkbar, dass der eine Staat palästinensisch, und der andere multinational sein soll.

Das bringt uns zum Treffen der beiden Staatsmänner und der neuen internationalen Situation. Muslime, sowohl in arabischen Staaten als auch weltweit, verstehen, dass sie jetzt im Gegensatz zur Vergangenheit, keinen Beschützer in Amerika haben, der all ihre Forderungen unterstützen wird. Auch in Europa und Afrika, die beide die Landkarte korrekt lesen, haben sie einen Beschützer dieser Art.

Es ist unser Wunsch und liegt in unserem Inter­esse, ein Friedensabkommen zu erzielen, das für alle Parteien gerecht und adäquat ist – aber nicht um jeden Preis. Der Premierminister, als der Sohn eines der grössten Historiker unserer Ära, ist nicht bereit dazu, uns ein weiteres Mal in eine «Endlösung» zerren zu lassen.

Ich höre die interessierten Parteien und die Pessimisten auf der Linken und die verantwortungslosen Menschen auf der Rechten, die den Unterschied zwischen Demokratie und Recht und Ordnung auf der einen Seite, und Anarchie auf der anderen Seite nicht verstehen. Sowohl auf der Linken als auch auf der Rechten, der Likud eingeschlossen, gibt es politische Gruppen, die nicht zögern würden, jedes Mittel ausser der Wahlurne zu benutzen im Bestreben, Netanyahu zu ersetzen, und sie verschwenden diese historische Gelegenheit.

Anstatt eine vereinte Front zu bilden und ein vereintes, vom Premier angeführtes Lager, ist das «Friedenslager» mit Trivialitäten, Gerüchten und Konstruktionen beschäftigt. Und anstatt vom Frieden zu träumen, träumt dieses Lager davon, die Regierung zu ersetzen – ein Traum, der sich nicht verwirklichen lässt. Und wie weiss ich, dass er nicht Wirklichkeit werden wird? Weil das Volk nicht will, dass es geschieht.

In einer mehr persönlichen Note will ich schliesslich sagen, dass niemand, der den Premierminister kennt – einschliesslich des Generalstaatsanwalts, der sich in diesem Sinne geäussert hat –, denkt, dass Netanyahu, Gott behüte, korrupt ist. Ich kenne ihn und den Rest seiner Familie seit vielen Jahren. Das Gesetz und die Regeln sind seit jeher sein führendes Licht gewesen, und er ist stets bestrebt, sie aufrecht zu erhalten.

All jene, die davon träumen, dass es sich anders erweisen würde, müssen sich auf eine weitere Enttäuschung gefasst machen.

Der Autor ist ein Freund der Familie Netanyahu.