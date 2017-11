Verflüssigte Reflexionen

BERN

Anne-Marie Loeb-Haymann (1916–1999) und Victor Loeb (1910–1974) haben zu ihren Lebzeiten eine beachtliche Kunstsammlung aufgebaut.

Angeregt von Ausstellungen in der Kunsthalle Bern und in engem Austausch mit dem Kunsthalle-Direktor Harald Szeemann erwarben sie zwischen 1964 und 1974 vor allem zeitgenössische Werke. Mehr als 350 Werke sammelten sich an – darunter Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und druckgrafische Blätter. Sie alle befinden sich seit 1980 im Berner Kunstmuseum als Dauerleihgabe. Die Werke spiegeln den experimentellen Aufbruch in der Kunst aus jener Zeit. Die Schau «Liquid Reflections» zeigt nun Höhepunkte aus der Sammlung der beiden Berner Kunstliebhaber. Der Ausstellungstitel ist der einer Lichtskulptur der amerikanischen Künstlerin Liliane Lijn aus dem Jahr 1967. Er soll umschreiben, was den Charakter der Sammlung Loeb ausmacht: «Verflüssigung und Entgrenzung». Auf dem Foto zu sehen ist das Ehepaar Loeb in seinem Haus in Muri. [ZU]

Bis 28. Januar 2018, Kunstmuseum, Hodlerstrasse 12, Bern. www.kunstmuseumbern.ch