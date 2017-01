Verdoppelung der gemeldeten Antisemitismus-Zwischenfälle

DEUTSCHLAND

23. Januar 2017

Ein Bericht des israelischen Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten.

Die Zahl der berichteten antisemitischen Attacken in Deutschland hat sich von 2015 auf 2016 laut «Jerusalem Post» verdoppelt. Das ist dem am Sonntag veröffentlichten Jahresbericht des israelischen Diasporaministeriums im Hinblick auf den auf nächsten Freitag fallenden Internationalen Holocaustgedenktag zu entnehmen. Bildungsminister Naftali Bennett hat den Bericht an der wöchentlichen Kabinettssitzung präsentiert. Demnach gab es 2015 in Deutschland zwischen Januar und September 194 rapportierte antisemitische Zwischenfälle, doch in der Vergleichszeit 2016 stieg diese Zahl auf 461. Nach Ansicht des Ministeriums ist diese Entwicklung einerseits auf die Flüchtlingskrise und das Erstarken der extremen Rechten zurückzuführen, andererseits aber auch eine Verbesserung in der Registrierung der Zwischenfälle. Eine noch dramatischere Entwicklung verzeichnete Grossbritannien mit 62 Prozent mehr rapportierten antisemitischen Zwischenfällen als im Vorjahr. 75 Prozent dieser Fälle basieren auf politischen Motiven, die affilliiert sind mit der rechtsextremen Szene. Eine Plattform für Hassreden sind nach wie vor die sozialen Medien, die ein Erstarken in antisemitischer Ausdrucksweise erlauben. Gemäss dem Bericht waren allein im Monat Oktober 40 Millionen Benutzer von Twitter antisemitischer Post ausgesetzt. In Frankreich dagegen erwiesen sich die von der Regierung ergriffenen Massnahmen gegen das Phänomen des Antisemitismus als wirksam, ging die Zahl der berichteten Zwischenfälle doch um 65 Prozent zurück. In den USA dagegen war die jüngste Kampagne der Präsidentschaftswahlen ein wesentlicher Katalysator für die Verbreitung von Hassreden und gestattete den Stimmen von marginalen Gruppen, sich weit über ihre eigentliche Gemeinde auszuweiten. Der israelische Bericht hält fest, dass die all diesen Gruppen gemeinsam die Opposition zu politischer Korrektheit war, das Ziel einer rassischen Vorherrschaft, sowie Widerstand gegen Multikultur und Immigration. Diese Ideen führen nach Meinung des Ministeriums zu antisemitischer Redensart und Holocaustleugnung. Der Bericht betonte auch die feindselige Umgebung für jüdische Studenten an amerikanischen Universitäten. Die Aktivitäten der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina führten 2016 zu einer Zunahme um 45 Prozent der antisemitischen Zwischenfälle auf dem Campus. [TA]