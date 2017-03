Venezolanische Konvertiten dürfen endlich einwandern

ALIJA

21. März 2017

Innenministerium hat das Alija-Begehren der Kandidaten zuerst abgelehnt.

Verschiedene Kompromisse haben diese Woche nach langwierigem Tauziehen die Einwanderung nach Israel von neun, von einem konservativen Rabbinat bereits vor drei Jahren konvertierte Juden aus Venezuela – fünf Erwachsene und vier Kinder – endlich ermöglicht. Wie Judy Maltz diese Woche in «Haaretz» schreibt, ist der bürokratische Hindernislauf der Neueinwanderer damit aber noch nicht beendet. Gemäss dem Rückkehrergesetz, dass die Wählbarkeit für die Immigration bestimmt, dürfen nur Konvertiten, die mindestens neun Monate in einer etablierten jüdischen Gemeinde im Ausland ein eigentliches Gemeindeleben geführt haben, nach Israel immigrieren. Das Innenministerium behauptete aber, die Venezolaner hätten diese Vorbedingung trotz deren gegenteiligen Beteuerungen nicht erfüllt. Zu guter Letzt gab die israelische Regierung nach, doch auf Grund eines in der Knesset ausgearbeiteten Kompromisses war vereinbart worden, dass die neun Personen vor ihrem Abflug nach Israel eine zweite, «symbolische» Konversion über sich ergehen lassen und zu diesem Zweck in einem rituellen Bad (Mikwe) in Venezuela eintauchen mussten. Die konservative Bewegung hatte gegen diese «entwürdigende» Bedingung protestiert. Es blieb aber nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren, da die Situation für die Konvertiten in einer abgelegenen Gegend von Venezuela lebensbedrohend geworden sei. Als ein weiterer Teil des Deals werden die Venezolaner, deren Ankunft für morgen Mittwoch erwartet wird, nicht, wie die meisten anderen Immigranten, automatisch die israelische Staatsbürgerschaft erhalten. Vielmehr müssen sie vor ihrer Naturalisierung beweisen, dass sie mindestens neun Monate aktiv ein jüdisches Gemeindeleben geführt hatten. Bis zur Beendigung dieser Periode werden die Neun den Status von temporären Einwohnern haben, obwohl sie in den Genuss von vielen, normalerweise Olim vorbehaltenen Vergünstigungen kommen werden. Sie sollen zunächst in einem Immigrantenzentrum der Jewish Agency in Beerschewa im Süden Israels wohnen. [TA]