Vandalismus auf historischem jüdischem Friedhof

WALDWISSE

3. April 2017

40 Grabsteine in Frankreich beschädigt.

40 der total 50 Grabsteine auf dem im 18. Jahrhundert entstandenen jüdischen Friedhof in Waldwisse rund 300 km östlich von Paris sind zerstört oder umgeworfen worden. Der Friedhof ist heute nicht mehr im Betrieb. Laut einem TV-Bericht hat ein Passant den Vandalismus vor einigen Tagen entdeckt. Die Polizei untersucht diesen zweiten Angriff auf den Friedhof seit 2014, hat bis jetzt dem Vernehmen nach aber noch keine Verdächtigten verhaftet. Der letzte Angriff war von drei Jugendlichen verübt worden, welche mit Bewährungsstrafen davongekommen waren. – In grosser Entfernung von Ostfrankreich ist laut einem Bericht in der griechischen Zeitung «Ekathimerini» ein Denkmal in der Ortschaft Kvala zerstört worden, ein Jahr nachdem es zur Erinnerung an die 1484, von den Nazis ermordeten Ortsansässigen eingeweiht worden war. Die Täter benutzten einen Hammer, um die mit einem Davidstern versehene mamorne Fassade des Denkmals zu zerstören. Vorerst hat die Polizei auch hier noch niemanden festgenommen. [TA]