Valmadonna nach Israel in Schweizer Neubau

SCHWEIZ

Yves Kugelmann, 3. Februar 2017

Die Nationalbibliothek Israels erwirbt eine der bedeutendsten Sammlungen jüdischer Schriften – dank Schweizer Hilfe.



Die Sammlung ist imposant und gilt mit 10 000 Stücken als grösste private Kollektion jüdischer Schriften. Begründet hat sie Jack Lunzer mit dem Ziel, die Entwicklung des jüdischen Buches aufzuzeigen. Bekannt wurde die Kollektion unter dem Titel «Valmadonna». So benannte Lunzer den Trust, in die er Handschriften, Drucke und Manuskripte vor einigen Jahren einbrachte. Nun hat die Nationalbibliothek Israels (NLI) diese weltweit herausragende Sammlung hebräischer Bücher und Manuskripte erworben. Der Kauf wur-de gemeinsam mit dem als Archäologie-, Bücher- und Judaica-Sammler bekannten Ehepaar David und Jemima Jeselsohn getätigt.

Jeselsohn, der selbst ein bedeutender Sammler ist, kannte Jack Lunzer seit Jahren und hat den Kauf initiiert und teilweise finanziert. Jeselsohn zur Motivation seines Engagements: «Diese gemeinsame Erwerbung wurde in erster Linie getätigt, um sicherzustellen, dass diese ausserordentliche Sammlung hebräischer Bücher in der Nationalbibliothek Israels in Jerusalem eine neue Heimat findet und dort allen, die an diesen Schätzen interessiert sind, verfügbar und zugänglich gemacht wird.»

Kulturelle Schätze

Einige der wichtigsten Stücke aus der Sammlung wurden allerdings bereits im Jahre 2015 für 15 Millionen Dollar verkauft und befinden sich nicht mehr im Konvolut. Darunter der babylonische Talmud des christlichen Druckers Daniel Bomberg in Venedig. Alleine dieser Talmud erzielte einen Kaufpreis von 9,3 Million Dollar. Die Sammlung wird nun in die Nationalbibliothek Israels übergehen und erschlossen, katalogisiert, digitalisiert und aufbereitet werden. Sie wird dann im Neubau der Bibliothek in Jerusalem, welche von den Basler Architekten Herzog & de Meuron konzipiert wurde und 2020 eröffnet werden soll, untergebracht werden.

Die 1892 gegründete NLI gilt unter den grossen Bibliotheken der Welt als bedeutendste Institution hebräischer, jüdischer, islamischer und

nahöstlicher Schriften. Sie soll die kulturellen Schätze sowohl des Staates Israel wie der jüdischen Gemeinschaft sammeln, erhalten und zugänglich machen. Inzwischen hat sich die NLI darüber hinaus nach eigenen Angaben auf Wissensvermittlung und kulturelle Kreativität fokussiert. Mit dem Neubau der Bibliothek wird künftig neben der Knesset, dem Israel-Museum, dem Obersten Gerichtshof eine weitere Institution

die Stadt schmücken.

Oren Weinberg, Direktor der Nationalbibliothek Israels, weiss um die Bedeutung des Zuwachses: «Der Kauf der Valmadonna-Sammlung und ihre Ankunft in Jerusalem stellen für die NLI eine grossartige Gelegenheit dar, ihre Erneuerungsvision weiter in die Tat umzusetzen. So werden wir den Forschern und der Öffentlichkeit aus der ganzen Welt den Zugang zu diesen einmaligen kulturellen Schätzen möglich machen.»

Vielfältigkeit der hebräischen Druckkunst

Die Valmadonna Trust Library wurde im Laufe von über 60 Jahren durch den visionären Sammler Jack Lunzer geschaffen. Sie besteht aus mehr als 10 000 verschiedenen Werken, welche die Vielfältigkeit der hebräischen Druckkunst und der globalen Verbreitung der jüdischen Kultur widerspiegeln.

Zu den herausragendsten Büchern der Sammlung gehören etwa der 1491 in Lissabon entstandene Wiegendruck des Pentateuchs, eine von nur noch zwei vorhandenen Kopien einer 1556 in Prag auf Pergament gedruckten Pessach-Haggada, die «Köngisbibel», welche in Antwerpen zwischen 1568 und 1573 entstanden ist, sowie über 550 Einblattdrucke aus dem 16. bis 20. Jahrhundert. Dieser Zukauf bedeutet eine wichtige Ergänzung der NLI-eigenen Sammlung. Die Werke befinden sich samt und sonders in einem hervorragenden Zustand, und der Erwerb der Valmadonna-Sammlung hat der NLI erlaubt, in einem einzigen Schritt zu erhalten, was sonst in jahrzehntelanger Arbeit einzeln hätte gesammelt werden müssen. Die NLI wurde durch eine grosszügige Zuwendung der Haim-und-Hana-Solomon-Stiftung unterstützt.

Jeselsohn verband eine lange Freundschaft mit Lunzer. Im Gespräch mit tachles erzählt Jeselsohn: «Ich war immer beeindruckt, wie er seine Bücher behandelte. Er kaufte sie und jedes einzelne liess er liebevoll restaurieren. Täglich zog er sich zurück in die Bibliothek und las die Bücher.» Und natürlich freut sich Jeselsohn, dass die Sammlung mit seinem Zutun letztlich im Gebäu-de der Basler Architekten Herzog & de Meuron ausgestellt werden wird.

Fürs Publikum zugänglich

Der Gründer der Sammlung sollte nicht mehr erleben, dass sein Werk eine letzte Bleibe in Jerusalem finden wird. Zwei Tage nach der Unterzeichnung der Transaktion ist er 92-jährig verstorben. Inzwischen schaut David Jeselsohn mit seinem Team, dass die Sammlung von New York und London nach Israel gelangt und im Sinne des Sammlers beibehalten wird. «Zwei Wochen haben wir alle Schriften sorgsam verpackt und reisen jetzt nach London, um den

letzten Teil zu sichern.» Danach machen sich Wissenschaftler, Kuratoren und Archivare ans Werk, um die Tausende Stücke zu erschliessen.

Entstanden sind die meisten Drucke und Schriften in Europa. Jeselsohn ist sich bewusst, dass mit dem Ankauf die Kulturgüter durch den Wegzug nach Israel dem Kulturraum ihrer Entstehung entzogen werden: «Das ist für mich eine wichtige Frage und oft als Sammler auch ein Dilemma. Wichtig ist, dass Kunstschätze nicht an einem Ort gelagert und an verschiedenen Standorten gesichert und zugänglich gemacht werden.» Dafür, dass die Bestände nicht in Archivschachteln enden, ist in Jerusalem gesorgt. Ab 2020 werden die Bestände auch fürs Publikum zugänglich sein. 

web.nli.org.il