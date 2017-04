US-Verteidigungsminister kommt nach Israel

WASHINGTON-JERUSALEM

16. April 2017

Eine Ankündigung des Pentagons.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird der amerikanische Verteidigungsminister James Mattis im Rahmen seiner Nahost- und Afrikareise am kommenden Donnerstag erstmals seit seinem Amtsantritt in Israel landen im Bestreben, die «militärischen Schlüsselalliierten der USA» in ihrer Rolle zu bestärken. In diesem Sinne äusserte sich am Freitag das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, in einer offiziellen Mitteilung. Mattis plant bis jetzt Treffen mit Regierungschef Binyamin Netanyahu, Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und Staatspräsident Reuven Rivlin. Laut Angaben aus Washington will Mattis auch einen Kranz niederlegen in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Vad Vashem in Jerusalem. Der US-Verteidigungsminister beginnt seine Tour durch die Region in Saudi-Arabien, gefolgt von einem Stopp in Kairo. Er beabsichtigt auch Zwischenhalte in Qatar und in Djibouti. Mattis wird laut dem Pentagon mit seinen «strategischen Partnern» im Nahen Osten und in Afrika kooperative Möglichkeiten besprechen in der Bemühung, «destabilisierende Aktivitäten» zu neutralisieren und «extremistische Terrororganisationen zu besiegen». – Der israelische Verteidigungsminister Lieberman hat Mattis bei einem Besuch im letzten Monat in Washington ersucht, Amerika zu einem «aktiven Verhalten im Nahen Osten» zu veranlassen. [TA]