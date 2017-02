US-Botschaft in Tel Aviv beruhigt israelische Bürger

ISRAELI AUS ARABERSTAATEN

1. Februar 2017

Sie dürfen aber keinen gültigen Reisepass der geächteten sieben muslimischen Staaten besitzen.

Angesichts des von Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbots in die USA für Bürger aus sieben arabischen Staaten mit muslimischer Mehrheit veröffentlichte die amerikanische Botschaft in Tel Aviv am Dienstag eine Erklärung zur Beruhigung israelischer Bürger, die in den betreffenden Araberstaaten zur Welt gekommen sind. In der Erklärung heisst es: «Wenn Sie zur Zeit in Ihrem israelischen Pass ein gültiges US-Visum besitzen, und wenn Sie in einem der Staaten Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder Jemen zur Welt gekommen sind und keinen gültigen Reisepass einer dieser Staaten haben, so ist Ihr Visum nicht annulliert worden und behält seine Gültigkeit.» In der Erklärung wird ferner versichert, dass in einem der genannten Staaten geborene Israeli weiter US-Einreisevisa beantragen dürfen. Auch würden Visumsgesuche von Antragstellern, die in den betreffenden Nationen geboren sind, weiter bearbeitet, solange die betreffenden Personen keinen gültigen Pass von einem der genannten Staaten besitzen und sich auch nicht auf andere Weise als Bürger eines dieser Staaten bezeichnet haben. [TA]