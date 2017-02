US-Behörden sollen angebrachte Massnahmen gegen Antisemitismus ergreifen

JÜDISCHER WELTKONGRESS

22. Februar 2017

JWK-Präsident Lauder: An der Zeit, sich des Thema anzunehmen.

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, warnte am Dienstag davor, dass der Antisemitismus in den USA am Zunehmen begriffen ist und forderte die Behörden auf allen Ebenen auf, die angebrachten Massnahmen zu ergreifen, um ihn zu bekämpfen. Als Reaktion auf die Beschädigung von 170 jüdischen Gräbern in St. Louis, Missouri und auf die kürzlichen Bombendrohungen gegen verschiedene jüdische Gemeindezentren, erklärte Lauder: «Amerikanische Juden machen sich Sorgen. Es ist schockierend, zu sehen, wie jüdische Stätten erneut von Kriminellen ins Visier genommen werden. Sogar in den USA, dem Land mit der stärksten jüdischen Gemeinde in der Diaspora, ist der Antisemitismus so lebendig wie eh und je.» Man hoffe ehrlich, fuhr er fort, dass eine starke und entscheidende Reaktion der Behörden auf politischer Ebene folgen werde, um ihn zu bekämpfen. «Das ist nicht nur ein Problem für die jüdische Gemeinde, sondern für Amerika als Ganzes», meinte Lauder weiter. Es müsse alles unternommen werden, um die Gesetzesbrecher zu ergreifen und der Justiz zuzuführen. Drohungen gegen oder Attacken auf Synagogen und andere jüdische Institutionen seien nicht weniger unamerikanisch als Bomben- oder Brandanschläge auf schwarze Kirchen. «Es ist an der Zeit, dass alle guten Menschen in Amerika sich zusammentun, um alle Formen des Antisemitismus, Rassismus und Bigotterie auszurotten», betonte der JWK-Präsident. [TA]