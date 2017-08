Unzufrieden mit dem Bildungsniveau

ISRAEL

29. August 2017

Umfrage des Tel Aviver Levinsky-College für Bildung.

52 Prozent der Israeli sind unzufrieden mit dem Niveau des Unterrichts in der Schulen des Landes, und 68 Prozent haben das Gefühl, dass die Lehrer keine passenden Rollenmodelle für die Kinder seien. Zu diesem Schluss gelangt eine Umfrage von Professor Itzhak Gilat und Dr. Niva Wengrwocz des Kevinsky-College für Bildung in der Tel Aviver Forschungsbehörde. Zum vierten aufeinander folgenden Jahr untersuchte der Lehrer-Status-Index den Status von Lehrern in Israel, verglichen mit anderen Berufen. So wurde der Status der medizinisch Tätigen, von Anwälten, High-Tech-Arbeitern. Berufssoldaten und Sozialarbeitern im Vergleich zu Lehrern untersucht. Laut der Studie existiert eine direkte Korrelation zwischen dem Status eines Berufs und der Entlohnung. So zeigte die Studie, dass Ärzte am höchsten rangieren im Gesamt-Status und den höchsten Lohn erhalten unter der sechs Berufen. Gilat glaubt, dass eine Änderung des Status von Lehrern ein kritischer Schritt sei zur Verbesserung sowohl dieser Resultate als auch des Bildungssystems als Ganzes. «Eine Erhöhung des sozialen Status von Lehrern ist ausschlaggebend, und es erfordert eine bedeutsame Veränderung in der Wahrnehmung», sagte Gilat gegenüber der «Jerusalem Post». «Wird der Status von Lehrern zusätzlich zu deren Monatslohn verbessert, wird das Bildungssystem in der Lage sein, höher qualifizierte Bildungsexperten im System anzustellen, was wiederum die Qualität und Effizienz der Ausbildung der Studenten direkt beeinflussen wird.» [TA]