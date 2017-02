Unverändert verstimmt über Israels Siedlungspolitik

DEUTSCHLAND

14. Februar 2017

Ein für Mai anberaumtes Gipfeltreffen soll annulliert worden sein.

Alles macht den Anschein, dass Berlin unverändert verstimmt ist über die von Israel betriebene Siedlungspolitik, vor allem über die Verabschiedung des Gesetzes zur Legalisierung von auf privatem palästinensischen Boden errichteten Aussenposten. So soll ein für Mai nach Jerusalem anberaumtes deutsch-israelisches Gipfeltreffen annulliert worden sein. Bestandteile dieses Treffens hätten eine Unterredung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Premier Netanyahu, sowie zwischen einer Anzahl anderer hochrangiger Minister beider Staaten sein sollen. Die Annullierung des Gipfelanlasses soll auf die «zunehmende Frustration» der Kanzlerin angesichts des Legalisierungsgesetzes und der Ankündigung der Baupläne von rund 6000 neuer Wohneinheiten in Siedlungen der Westbank und in Ostjerusalem seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen sein. Die Streichung des Treffens soll nur einer von mehreren geplanten öffentlichen oder vertraulichen diplomatischer Schritte sein, mit welchen Berlin seine Missbilligung über die jüngste israelische Siedlungspolitik zeige. Offiziell heisst es allerdings, das Gipfeltreffen sei annulliert worden, weil Bundeskanzlerin Merkel sich auf die für September angesetzten deutschen Wahlen vorbereiten müsse. Das Aussenministerium in Jerusalem ergriff diesen Strohhalm denn auch dankbar und sprach von Terminengpässen auf der deutschen Seite, welche zur Streichung des geplanten Treffens geführt habe. [TA]