Untrennbarkeit zwischen Judentum und Christentum

BEZIEHUNG CHRISTENTUM UND JUDENTUM

Kardinal Kurt Koch, 17. November 2017

Kardinal Kurt Koch über die ambivalente Beziehung zwischen Christentum und Judentum und eine gemeinsame Geschichte zwischen Nähe und Distanz.



Für Christen ist das Judentum nicht einfach eine Religion unter vielen, verbindet Christentum und Judentum doch eine individuelle und einzigartige Beziehung. Die Geschichte dieser Beziehung ist zweifelsohne sehr komplex und schwankt zwischen Nähe und Distanz, zwischen Vertrautheit und Entfremdung, zwischen Liebe und Hass – und so war es von Anfang an gewesen. Einerseits kann Jesus nicht ohne Judentum verstanden werden; effektiv beteiligte sich die frühe christliche Gemeinde ganz natürlich an der jüdischen Liturgie im Tempel. Andererseits bildete das Schisma zwischen Synagoge und Kirche die erste Spaltung in der Geschichte der Kirche, die der katholische Theologe Erich Przywara als den «ursprünglichen Bruch» definierte. Auch wenn die zeitgenössische Forschung dazu tendiert, zu akzeptieren, dass der Entfremdungs- und Trennungsprozess zwischen Judentum und Christenheit sich über eine längere Zeitperiode erstreckte, als zuerst vermutet, und sicherlich erst phasenweise während der ersten Jahrhunderten nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 v. Chr. Formen annahm, be-steht dennoch kein Zweifel daran, dass dieser Entfremdungsprozess ganz zu Beginn der jüdisch-christlichen Beziehungen in Szene ging. Diese Beziehungen waren schon in einem frühen Stadium durch Konflikte geprägt. Kardinal Joseph Ratzinger unterstrich jenen Konflikt in diesen Worten: «Die Kirche wurde von ihrer Mutter als eine unnatürliche Tochter betrachtet, während die Christen die Mutter als blind und obstinat ansahen.» Während dieses Bild uns daran er-innert, dass die Konflikte zwischen Juden und Christen noch wie Familienstreitigkeiten waren, verschlechterte sich die Beziehung zusehends, indem das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur gleichen Familie schrittweise verloren ging. Sie war daher im Verlaufe der Geschichte grossem Druck und grosser Feindseligkeit ausgesetzt, was in vielen Fällen leider zu anti-jüdischem Verhalten führte, einschliesslich den Ausbrüchen von Gewalt und Pogromen gegen die Juden (....)

Die Zuschreibung der Schoah

Der Massenmord an den europäischen Juden, geplant und mit industrieller Perfektion ausgeführt von den Nazis, hatte einen speziellen Einfluss auf die jüdisch-christliche Beziehung. Die Schoah muss als der niedrigst mögliche Tiefpunkt jenes primitiven rassistischen Antisemitismus der Nazi-Ideologie gesehen werden, die sich schon im 19. Jahrhundert entwickelt hatte (...) Die Schoah kann und sollte aber nicht dem Christentum als solchem zugeschrieben werden: Sie wurde vielmehr von einer gottlosen, anti-christlichen, neo-heidnischen Ideologie angeführt. Wenn die Schoah als der erschreckende Tiefpunkt einer neo-heidnischen Weltanschauung angesehen werden muss, der beabsichtigte, nicht nur das Judentum zu vernichten, sondern auch das jüdische Erbe im Christentum, kann man auch verstehen, dass Papst Benedict XVI während seines Besuchs im KZ Auschwitz-Birkenau dieser fatalen Verbindung Ausdruck verleihen wollte: «Durch die Zerstörung Israels wollten sie letztlich die Pfahlwurzel des christlichen Glaubens ausreissen und durch einen Glauben ihrer eigenen Erfindung ersetzen: Durch den Glauben an die Herrschaft des Menschen, an die Herrschaft des Mächtigen.» In diesen Worten sollte man die Überzeugung erkennen, dass das Christentum zutiefst verwurzelt ist im Judentum und dass das Christentum ohne diese lebenswichtigen jüdischen Wurzeln nicht existieren könnte. Wir Christen können aber unsere Komplizenschaft in den schrecklichen Entwicklungen nicht verniedlichen. Vor allem müssen wir eingestehen, dass der christliche Widerstand gegen die schrankenlos unmenschliche Brutalität des ideologisch und rassistisch begründeten National-Sozialismus nicht jene Kraft und Klarheit ausstrahlte, die man mit Fug und Recht hätte erwarten müssen. Vielleicht war der Widerstand durch Christen auch deshalb so inadäquat, weil ein theologisch-christlicher Anti-Judaismus seit Jahrhunderten wirksam war und eine weitverbreitete antisemitische Apathie gegen die Juden stärkte. So war ein altes anti-jüdisches Legat eingebettet in den Furchen der Seelen nicht weniger Christen. Wir Christen müssen daher ehrlich bedauern, dass erst das unvergleichliche Verbrechen der Schoah im Stande war, ein wirkliches Umdenken in unserer Beziehung zum Judentum entstehen zu lassen.

Neubeginn

In dieser Beziehung ermöglichte das vierte Kapitel der Erklärung «Nostra Aetate» des Zweiten Vatikanischen Konzils, das der deutsche Kardinal Augustin Bea vorzubereiten hatte und das Papst Paul VI 1965, nach kontroversen Diskussionen während der letzten Sitzung des Konzils, verbreitete, einen fundamentalen Neubeginn in den Beziehungen zwischen Juden und Christen. Mit dieser Erklärung verurteilte und wies das Zweite Vatikanische Konzil nicht nur alle Ausbrüche des Hasses, die Verfolgungen, Verleumdungen und die gegen die Juden gerichteten Manifestationen der Kraft seitens der sogenannten Christen zu-rück. In einem positiven Sinn bekräftigte das Konzil auch die geteilte Vaterschaft von Juden und Christen und wies auf die jüdischen Wurzeln des Christentums hin. Schliesslich brachte das Konzil den heissen Wunsch zum Ausdruck, dass das gegenseitige Verstehen und der daraus resultierende Respekt von Juden und Christen gestärkt werden möge. Das erfordert vor allem, dass die einzigartige und entschiedene individuelle Beziehung zwischen Christentum und Judentum dem christlichen Bewusstsein in Erinnerung gerufen werden und dort präsent bleiben muss, wie Papst Johannes Paul II dies in beeindruckenden Worten zum Ausdruck brachte: «Die jüdische Religion ist für uns nichts ‹äusserliches›, sondern in einem gewissen Sinne ist es unserer eigenen Religion ‹intern›. Mit dem Judentum haben wir daher eine Beziehung, die wir mit keiner anderen Religion haben. Ihr seid unsere herzlich geliebten Brüder, und auf eine gewisse Art könnte man sagen, unsere älteren Brüder.» Diese in «Nostra Aetate» (Nr. 4) enthaltenen Instruktionen sind mehrere Male von den Päpsten in der Periode seit dem Konzil bekräftigt und bestärkt worden, nicht zuletzt durch die Besuche in der Grossen Synagoge von Rom durch Papst Johannes Paul II am 13.4.1986, durch Papst Benedict XVI am 17.1.2010 und durch Papst Franziskus am 17.1.2016. Diese Erklärung bleibt der ausschlaggebende Kompass für alle Bemühungen zu Gunsten des jüdisch-christlichen Dialogs. Nach mehr als 50 Jahren können wir dankbar behaupten, dass diese theologische Re-Definierung der Beziehung zum Judentum im Zuge seiner ganzen Geschichte der Annahme reiche Früchte hervorgebracht hat (...)

Grundlegende Umorientierung

Mit Bezug auf die Annahmegeschichte von Konzil-Dokumenten kann man ohne Zweifel wagen, zu versichern, dass «Nostra Aetate» (Nr. 4) zu jenen Konzilstexten gehören wird, die auf überzeugende Weise im Stande waren, im Anschluss an das Konzil, eine grundlegende Umorientierung der katholischen Kirche herbeizuführen. Das wird uns natürlich nur klar, wenn wir in Betracht ziehen, dass zuvor eine grosse Zurückhaltung an den Tag gelegt worden ist, was Kontakte zwischen Juden und Katholiken betrifft. Das hat teilweise mit der Geschichte des Christentums mit seiner Diskriminierung gegen Juden zu tun, was bis zu Zwangskonversionen reichte. Das grundlegende, in «Nostra Aetate» zum Ausdruck gebrachte Prinzip des Respekts für das Judentum hat es im Laufe der letzten Jahrzehnte Gruppen ermöglicht, die sich einander zuerst mit Skepsis konfrontiert hatten, Schritt um Schritt zuverlässige Partner und sogar gute Freunde zu werden, die in der Lage sind, Krisen zusammen zu bewältigen und Konflikte positiv zu bewältigen. (...)

Einheit und Unterschiede zwischen Judentum und Christentum treten in erster Instanz hervor mit den Zeugenaussagen über die göttliche Offenbarung. Weil Israel das geliebte Volk ist von Gottes Bund, der nie widerrufen oder zurückgewiesen worden ist, ist Israels Buch des Bundes, das Alte Testament, Teil des dauerhaften Erbes der christlichen Kirche. Mit der Existenz des Alten Testamentes als integraler Teil der einen christlichen Bibel, gibt es ein tief verwurzeltes Gefühl der verinnerlichten Untrennbarkeit und Verwandtschaft zwischen Judentum und Christentum. Die Wurzeln des Christentums liegen im Alten Testament, und die Christenheit nährt sich konstant von diesen alttestamentarischen Wurzeln. Andererseits bringt die Existenz des Neuen Testamentes auch eine fundamentale Spannung in die Beziehung zwischen den beiden Glaubensgemeinschaften mit sich, indem Christen das Alte Testament im Licht des Neuen lesen, in der Überzeugung, die Augustin in der unauslöschlichen Formel zum Ausdruck gebracht hat: «Im Alten Testament ist das Neue verborgen, und im Neuen ist das Alte offenbart.» Das Neue Testament sieht sich als die Erfüllung von dem, was im Alten versprochen wird, doch Erfüllung kann nicht Ersatz bedeuten.

Lesen und interpretieren

Da nur die Pharisäer die Katastrophe der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 überlebten, entwickelten sie ihre spezielle Art Art des Lesens und Interpretierens des Alten Testamentes in einer Periode, in der es keinen Tempel gab. Sie nahmen die Thora als Zentrum. Da die christliche Kirche und das post-biblische rabbinische und talmudische Judentum sich parallel entwickelten, und da beide Arten eine neue Interpretation des Alten Testamentes beinhalteten, muss die ausschlaggebende neue Frage die der Beziehung der beiden Arten zueinander sein. Bezüglich der unterschiedlichen Interpretationen der Heiligen Schriften hielt die Pontifikal-Biblische Kommission in ihrem Dokument (2001) «Das jüdische Volk und ihre Heiligen Schriften in der christlichen Bibel» fest, dass Christen zugeben können und müssen, dass «das jüdische Lesen der Bibel ein möglicher Weg ist, in Kontinuität mit den jüdischen Schriften der Periode des Zweiten Tempels, analog zum christlichen Lesen, das sich in paralleler Weise entwickelte.» Die Kommission gelangt dann zu folgendem Schluss: «Beide Lesarten stehen im Zusammenhang mit der Vision der respektiven Glaubensbekenntnisse, von welchen die Lesarten Resultat und Ausdrucksweise sind. Konsequenterweise sind beide nicht reduzierbar.»

Die Zukunft

Eine versprechende Zukunft für den jüdisch-christlichen Dialog muss die Tatsache berücksichtigen, dass Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat, der von grundlegender Bedeutung für den jüdisch-christlichen Dialog ist. Schliesslich ist Abraham nicht nur der Vater Israels, sondern auch der Vater des Glaubens der Christen. In dieser Bundesgemeinde muss für die Christen offensichtlich sein, dass der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, nie widerrufen worden ist, sondern auf der Basis von Gottes unerschütterlicher Treue Seinem Volke gegenüber gültig bleibt. Konsequenterweise kann der Neue Bund, an den die Christen glauben, nur als unvergleichliche Bestätigung und Erfüllung des Alten verstanden werden, nie aber als Ersatz. In seiner apostolischen Ermahnung «Evangelii Gaudium» bestätigt Papst Franziskus diese theologische Verlautbarung: «Wir betrachten das jüdische Volk ganz speziell, da sein Bund mit Gott nie widerrufen worden ist, da ‚die Gaben und Rufe Gottes unwiderruflich sind (Römer 11:29). Die Kirche, die mit Juden einen wichtigen Teil der Heiligen Schriften teilt, blickt auf das Volk des Bundes und dessen Glauben als eine ihrer geheiligten Wurzeln ihrer eigenen christlichen Identität.»

Wir als Christen sind auch überzeugt, dass der Abrahamitische Bund durch den neuen Bund jene Universalität für alle Völker erlangt hat, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Israel und die Kirche bleiben gemäss dem Bund miteinander verbunden und Einer vom Anderen interdependent, indem sie sich in einer profunden internen Versöhnung akzeptieren, die sie aus der Tiefe ihrer respektiven Glaubensbekenntnisse schöpfen. So werden sie zu einem Zeichen und Instrument der Versöhnung für die Welt (...).