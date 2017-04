Unterwasser-Artefakte

CÄSAREA

Valerie Wendenburg, 28. April 2017

Für Aufmerksamkeit sorgen zurzeit die gross angelegten Restaurierungssarbeiten am antiken Hafen von Cäsarea im Norden Israels. Das aufwändige Projekt wird von der Edmond de Rothschild Foundation unterstützt, die mehr als 25 Millionen Euro in das Vorhaben investiert. Vor genau einem Jahr stiessen die Taucher Ran Feinstein und Ofer Raanan auf Statuen, Goldmünzen und Überreste eines Handelsschiffes, das offenbar aus dem späten Römischen Reiches stammt. Laut der israelischen Antikenbehörde war der Fund die grösste Ansammlung von Unterwasser-Artefakten, die in den vergangenen 30 Jahren gefunden wurde – ein Schatz, der nun fachgerechten restauriert werden soll.