Untersuchung gegen Pharmariesen Teva

ISRAEL

9. Februar 2017

Hat der Konzern Offizielle im Ausland bestochen?

In Israel scheint Keiner gegen strafrechtliche Untersuchungen immun zu sein. Die nationale Betrugseinheit der Polizei jedenfalls hat eine Untersuchung gegen den Pharmariesen Teva Pharmaceutical Industries (Umsatz 2015: rund 19,6 Milliarden Dollar) lanciert, da der Verdacht der Bestechung von Offiziellen im Ausland besteht. Das wurde nur anderthalb Monate bekannt nachdem die Gesellschaft einen ähnlichen Fall in den USA beigelgt hatte. Im Dezember hatte der Konzern sich zur Zahlung von 519 Millionen Dollar bereit erklärt vor dem Hintergrund der Beschuldigung, den US Foreign Corrupt Practices Act verletzt zu haben. Jener Fall betraf das Verhalten in der Ukraine, in Mexiko und das Schuldbekenntnis einer Niederlassung in Russland. Im Zentrum der israelischen Untersuchung stehen Verdachtsmomente, wonach die Gesellschaft Bestechungszahlungen von hunderten Millionen von Dollars geleistet hat im Bestreben, die Zahlungen zu vertuschen. Am Dienstag bestätigte Teva, dass in Israel eine Untersuchung im Gange sei, die derjenigen in den USA ähnlich sei. Ein Firmensprecher unterstrich allerdings, dass keiner der in die Affäre verwickelten Personen heute noch bei Teva arbeiten würde. Am Dienstag reagierte die israelische Börse bereist auf die unerfreulichen Nachrichten, gaben die Teva-Kurse doch im Verlaufe eines Tages gleich um 3,2 Prozent nach. Möglicherweise hat das auch mit dem diese Woche erfolgten überraschenden Rücktritt des Verwaltungsratsvorsitzenden Erez Vigodman zu tun, der nur weniger als drei Jahre an der Spitze von Teva gestanden hatte. Dem Vernehmen nach soll die Demission nicht ganz freiwillig erfogt sein. [JU]