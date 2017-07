Untersuchung der U-Boot-Affäre weitet sich aus

ISRAEL

12. Juli 2017

Ehemaliger Marinekommandant wurde verhört.

Dass die zahlenmässig mit sechs Festnahmen noch bescheidene Inhaftierungswelle vom Montag eher der Anfang als das Ende einer gezielten Untersuchungsaktion der israelischen Polizei in der U-Boot-Affäre sein dürfte, bestätigte sich am Dienstag, als bekannt wurde, dass die Polizei einen ehemaligen Generalmajor der Verteidigungsstreitkräfte vorübergehend festnahm, um ihn in der U-Bahn-Affäre zu verhören. Der Generalmajor d.R. wurde von der anti-Betrugseinheit der Polizei in die Mange genommen. Im Ramen der laufenden Untersuchung wird schliesslich auch Premier Netanyahu zu einem späteren Zeitpunkt den Beamten Auskunft erteilen müssen, obwohl der Regierungschef bis jetzt nicht als Verdächtigter in der Angelegenheit gilt. Immerhin sollen Vorwürfe gegen Netanyahus persönlichen Anwalt und Verwandten David Shimron vorliegen, wonach dieser bei Offiziellen des israelischen Verteidigungsestablishments im Namen von Thyssenkrupp antichambriert haben soll, um dem deutschen Konzern den multi-Millionen-Auftrag für drei U-Boote und militärische Schiffe zu sichern. Diese benötigt Israel, um seine off-shore-Gasreserven gegen Überfälle, etwa von Terroristen, zu sichern. Zentrale Nachricht in der Affäre war am Dienstag die Meldung von eine vorübergehenden Festnahme von Eliezer Marom, des ehemaligen Marinekommandanten, der zu Verhörzwecken den Beamten der Polizeiateilung 433 für schwerwiegende Deliktsfälle in Lod vorgeführt wurde. [TA]