Unruhen wegen Insel-Abtretungen

KAIRO

4. Januar 2017

Ägypten überlässt Saudi-Arabien zwei Inseln im Roten Meer.

Obwohl ein ägyptisches Gericht die Abtretung zweier Inseln im Roten Meer an Saudi-Arabien als verfassungswidrig bezeichnet hat, hat die Kairoer Regierung laut Presseberichten das maritime Grenzabkommen genehmigt. Bei einer Protestkundgebung gegen diesen Schritt hat die ägyptische Polizei zwölf Demonstranten verhaftet. Sicherheitsbeamte erklärten am Montag, die Verhaftung seien rund um das Gebäude der Journalistengewerkschaft im Zentrum von Kairo vorgenommen worden. Dort hatten sich dutzende von Menschen, vorwiegend Anwälte und Medienschaffende versammelt, um ihrem Unmut über die Abtretung der beiden Inseln Ausdruck zu verleihen. Am letzten Donnerstag hatten die staatlichen Medien des Landes berichtet, dass Präsident el-Sisis Regierung dem maritimen Grenzabkommen zugestimmt habe und es trotz der gerichtlichen Einwände dem Parlament zwecks Ratifizierung übersendet. Der Transfer der beiden Inseln war letztes Jahr parallel zur Ankündigung eines saudischen Hilfspaket für Ägypten bekanntgegeben worden, was nationalistische Kritiker veranlasste, von einer Landverschacherung zu sprechen. Die Unterzeichnung des Abkommens im vergangenen April löste die grössten Demonstrationen in der Nilrepublik aus, seitdem el-Sisi vor zwei Jahren an die Macht gelangt war. [TA]