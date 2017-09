NEW YORK

Uno warnt Firmen

29. September 2017

Zeid Raad al Hussein, Kommissär des Uno-Menschenrechtsrates, warnte 150 Firmen in Israel und weltweit mittels eines Briefes. Sie würden in einer Liste aufgeführt, die die Namen von Gesellschaften enthält, die Geschäftsbeziehungen im «besetzten palästinensischen Territorium» in Westbanksiedlungen und in Ostjerusalem unterhalten.