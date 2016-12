Uno-Resolution erhitzt Gemüter weiter

ISRAEL

27. Dezember 2016

Bildungsminister Bennett: Teile der Westbank annektieren!

Als Reaktion auf die von Uno-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution gegen die israelische Siedlungstätigkeit fordert Bildungsminister Naftali Bennett (Das Jüdische Haus) die Annektierung von Teilen der Westbank. An der Jerusalemer Westmauer sagte er: «Keine Resolution vermag die Tatsache zu ändern, dass dieses Land, Jerusalem, unsere Hauptstadt ist. Und kein Volk kann ein Eroberer in seinem eigenen Land sein. Deshalb wird diese Resolution, wie viele andere frühere Resolutionen, in den Mistkübel der Geschichte geworfen werden.» Bennett rief Israel auf, seinen Weg neu zu bewerten, der bis jetzt darin bestanden habe, Territorium aufzugeben und die Bildung eines Palästinenserstaates zu unterstützen. «Wir hatten gedacht, dass wir so die Sympathie der Welt gewinnen würden, doch stattdessen erhielten wir zehntausende Raketen aus Gaza, tausende auf der Strasse ermordeter Israeli und eine Verurteilung nach der anderen», sagte der Minister und fügte hinzu: «Es ist an der Zeit, zwischen zwei Alternativen zu wählen: Unser Land aufzugeben oder Souveränität. Wir haben versucht, unser Land aufzugeben, doch es funktionierte nicht, nun ist die Zeit gekommen für die Souveränität.» In seiner Verlautbarung verkündete der Bildungsminister, dass er Schritte unternehmen werde, um das israelische Gesetz auf «Juda und Samaria» anzuwenden, wie er und das rechtsnationale Lager die Westbank nennen. Premierminister Netanyahu seinerseits appellierte an die Abgeordneten, Themen wie die Annektierung nicht öffentlich zu diskutieren, da Präsident Barack Obama in der Palästinenserfrage vielleicht noch andere Aktionen gegen Israel vorbereitet habe, bevor er in wenigen Woche sein Amt abgebe. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman schliesslich wies die Armee an, ausser der Kooperation in Sicherheitsfragen alle Kontakte mit Offiziellen der Palästinensischen Behörde und Zivilisten einzustellen. [TA]