«Unmittelbare» Gefahr einer iranischen Nahost-Dominanz

ISRAELISCHER GEHEIMDIENSTOFFIZIER

8. Juni 2017

Wachsende Stärke Teherans in Syrien sollte dem Westen Sorgen bereiten.

Die aus der wachsenden iranischen Stärke in Syrien ausgehende Gefahr sollte für Israel und den Westen der zentrale Punkt der Besorgnis darstellen, meinte ein hochrangiger israelischer Geheimdienstoffizier am Rande der achten alljährlich stattfindenden Israelischen Verteidigungsausstellung in Tel Aviv. «Das Thema der iranischen Atomkraft wird natürlich immer eine sehr hohe Priorität geniessen», sagte Chagai Tzuriel, Generaldirektor des israelischen Geheimdienstministeriums. «Das in das Nuklearabkommen eingebaute negative Potential wird mit dem Laufe der Zeit aber stets bedrohlicher werden, während die Gefahr der iranischen Dominanz in der Region eine unmittelbare ist.» Die Entwicklungen in Syrien hätten, wie Tzuriel laut «Jerusalem Post» an einer globalen Versammlung militärischer und Verteidigungsexperten erklärte, ein «starkes regionales Ungleichgewicht zum Vorteil Irans geschaffen». Die Erstarkung Irans in Syrien müsse «unverzüglich» adressiert werden. Es gebe keine Zweifel daran, dass Iran den strategischen Plan habe, eine «kontinuierliche Landbrücke» zwischen Beirut und Teheran zu kreieren. Sollte Teheran dies gelingen, würde das die strategischen Spielregeln verändern, betonte Tzuriel, der 28 Jahre lang im israelischen Mossad-Geheimdienst tätig gewesen ist. Iran an der irakisch-syrischen Grenze zu haben, sei ein «neues Kapitel». Wahrscheinlich bestreite man die letzte Strecke der militärischen Präsenz des «Islamischen Staat» in jenen Ländern, doch: «Wir müssen uns dann fragen, welcher Sache wir den Weg ebnen.» Was werde der nächste Krieg sein? Eine Mutation des globale Jihads, Iran oder beide Erscheinungen? Der Westen und Israel müssten verhindern, dass die iranische Gefahr ausreifen könne, denn das wäre eine «permanente Quelle der Instabilität für die ganze Region.» [TA]