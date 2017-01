Unklarheit über Israelboykott in Valencia

SPANIEN

9. Januar 2017

Original eines Resolutionstextes scheint nicht erhältlich zu sein.

Valencia, eine halb-autonome spanische Region mit über 250 Stadtverwaltungen und 2,5 Millionen Einwohnern, hat, so macht es zumindest den Anschein, den Israelboykott zu seiner offiziellen Politik erhoben. Am 29. Dezember fand an der Generalversammlung des Provinzrats eine Israelabstimmung statt, und anschliessend schrieb der Parteichef einer linksextremen Partei auf Facebook, der Provinzrat von Valencia habe sich zu einem «von der israelischen Apartheid freien Raum» erklärt. Die abgesegnete Motion sei, wie es in der Verlautbarung weiter heisst, zusammen vom lokalen Büro der BDS-Boykottbewegung gegen Israel und Roberto Jaramillo Martinez, dem Vizevorsitzender der Partei verfasst worden. Inhalt und Charakter der Resolution blieben zunächst aber noch verschwommen. Befürworter des Boykotts feierten die Abstimmung einerseits als einen grossen Sieg. In der Verlautbarung sprach man von einem «grossen Erfolg für die palästinensische Sache», und man gelobte «bis zur Befreiung von Palästina weiterzukämpfen». Einzelheiten über die Abstimmung waren zunächst aber ebensowenig erhältlich wie eine Kopie der Resolution auf der Website des Provinzrats. Anrufe und Emails an den Rat wurden nicht beantwortet. ACOM, eine pro-israelische Gruppe in Spanien, versuchte ebenfalls, den genauen Text der Motion zu bekommen, der «immer noch unklar» sei, wie Präsident Angel Mas erklärte. [TA]