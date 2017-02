Unklare Haltung Trumps zu Israel

USA

13. Februar 2017

Im Wahlkampf hat Donald Trump Israel rückhaltlose Unterstützung zugesagt. Als Präsident tönt er beinahe wie Barack Obama. Das gilt auch für andere Felder der Aussenpolitik.

Ende vergangener Woche publizierte «Israel Hayom» das erste Interview eines israelischen Mediums mit Donald Trump als US-Präsident. Trump erklärt dem von dem Casino-Unternehmer Sheldon Adelson gegründeten Gratisblatt zunächst, Israel sehr gut zu kennen und zu respektieren. Dann gibt er seiner Zuversicht auf deutlich verbesserte Beziehungen zu Israel unter seiner Präsidentschaft, aber auch auf eine Friedenslösung im Palästina-Konflikt Ausdruck.

Zu Binyamin Netanyahu sagt Trump, der Premier sei ein guter Mann und die Chemie zwischen beiden sei immer schon gut gewesen. Netanyahu strebe mit Hochdruck einen Frieden an. Israel solle aber im Hinblick auf die Details einer Beilegung des Konfliktes mit den Palästinensers auch «vernünftig» sein. Trump nahm sein Wahlversprechen einer Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ein Stück weit zurück und sagte, dies sei eine schwierige Frage, die er derzeit studiere. Für einen Frieden seien auch die israelischen Siedlungen nicht hilfreich.

Er werde Israel deshalb aber nicht verdammen. Israel habe schwere Zeiten durchmachen zu müssen und er werde dem Land deshalb nicht noch weitere Schwierigkeiten bereiten. Zum Abschluss des kurzen Gesprächs sagt Trump, er sei überzeugt, dass ein Friede möglich sei.

Das Interview wurde auch in den USA breit rezipiert. Dabei hoben viele Kommentatoren zwar die Absage an eine «Verdammung» Israels hervor. Aber in einer Analyse reiht die New York Times den Positionswechsel Trumps in Sachen Botschaft und Siedlungen in eine breitere Bewegung des neuen Präsidenten zurück auf etablierte Positionen der amerikanischen Aussenpolitik ein.

So hat sich Trump in einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping jüngst auch zu der «Ein-China-Politik» bekannt, welche die Volksrepublik als alleinige Vertretung des chinesischen Volkes definiert. Im Januar hatte Trump seine Haltung dazu in einem Telefonat mit der taiwanesischen Präsidentin infrage gestellt. Der ohne jede Gegenleistung Pekings im Rahmen eines «Deals» erbrachte Schwenk wird in Asien und den USA als Zeichen von Schwäche gesehen. Ein Gipfeltreffen Trumps mit dem japanischen Premier Shinzo Abe in Washington verlief von einigen Peinlichkeiten abgesehen dagegen freundlich. Dabei betonte Trump die Verpflichtung Amerikas auf den Schutz der japanischen Sicherheit.

Auch dies stellt angesichts vorheriger Forderungen Trumps nach stärkeren finanziellen Gegenleistungen von Amerikas Verbündeten einen Kurswechsel hin zu althergebrachten Positionen Washingtons dar. [AM]