Universität verurteilt Hassreden

PRETORIA

4. September 2017

Antisemitische Texte und Hakenkreuze an Mitteilungswand.

Nachdem Slogans wie «Vergast alle Juden» und Hakenkreuze auf der Mitteilungswand der University im südafrikanischen Pretoria entdeckt worden sind, hat die Uni alle Formen von Hassreden verurteilt. Der Jewish Board of Deputies, die jüdische Schirmorganisation des Landes, brachte in einem Gespräch mit dem Vizekanzler der Universität seine Besorgnis über die Graffiti auf Mitteilungswänden des Gebäudes für Humanwissenschaften zum Ausdruck. «Die Universität von Pretoria», hiess es in der Verlautbarung der Uni, «verurteilt alle Formen der Diskriminierung und Hassreden und wird nicht zögern, gegen Jeden vorzugehen, der dieser Art des Benehmens für schuldig befunden worden ist.» Die jüdische Dachorganisation lobte die Universität für die rasche Entfernung der Schriften unmittelbar nachdem die Südafrikanische Union Jüdischer Studenten auf die Vandalenakte aufmerksam gemacht hatte. – Letzte Woche hatte sich die südafrikanische Politikerin Andile Mngxitama auf sozialen Medien lustig gemacht über den Holocaust und dessen Opfer. Der jüdische Dachverband will nun über die ihm zur Verfügung stehenden Massnahmen gegen die Frau befinden. [TA]