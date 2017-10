Uni ehrt Kardinal Kurt Koch

BEERSCHEWA

26. Oktober 2017

Ladislaus Laszt Auszeichnung wird seit 1985 verliehen.

Am 6. November wird die Ben-Gurion-Universität des Negevs (BGU) in Beerschewa dem aus der Schweiz stammenden Kardinal Kurt Koch die Ladislaus Laszt Auszeichnung für ökomenisches und soziales Engagement verleihen. Bisherige Preisträger waren unter anderen der Dalai Lama, Archimandrit Emil Shoufani (israelisch-arabischer Christ, Theologe und Friedensaktivist), Jonathan Sacks, der ehemalige Oberrabbiner von Grossbritannien und des Commonwealth. Die Auszeichnung haben Ladislaus und Nelly Laszt aus der Schweiz geschaffen. Die BGU verleiht sie jeweilen einer religiösen Persönlichkeit von intenationalem Ansehen, oder einer Person beziehungsweise einer Organisation, die einen hervorragenden Beitrag an die Gesellschaft geleistet hat. Der 1985 erstmals verliehene Preis «anerkennt und belohnt Menschen, deren Taten Toleranz, Hoffnung und Vision reflektieren, Aspekte, die so wesentlich sind für das Überleben der menschlichen Rasse. Der 1950 in der Schweiz geborene Kardinal Kurt Koch ist seit 2010 Präsident des pontifikalischen Rats für die Förderung der Einheit unter den Christen. In dieser Kapazität ost er auch Präsident der 1974 gegründeten Kommission des Heiligen Stuhls für religiöse Beziehungen zu den Juden. [JU]