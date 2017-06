Ungewohnte Forderung des saudischen Aussenministers

SAUDI-ARABIEN

7. Juni 2017

«Qatar muss Verbindungen zu Hamas und zur Muslimischen Bruderschaft kappen.»

Wenn Qatar seine Beziehungen zu den anderen arabischen Staaten normalisieren wolle, müsse es seine Unterstützung für die palästinensische Hamasbewegung und die Muslimische Bruderschaft beenden. Diese nicht alltägliche Forderung stellte am Dienstag der saudische Aussenminister Adel al-Jubeir vor den Medien in Paris auf. Und dann kopierte er die vor zwei Tagen von der britischen Premierministerin Theresa May in einem ebenfalls Terror-bezogenen Zusammenhang gemachte Äusserung: «Genug ist genug.» Niemand wolle Qatar Schmerzen zufügen, doch das Land müsse entscheiden, in welche Richtung es sich bewegen wolle. Al-Jubeir fügte hinzu, dass Qatar die Palästinensische Behörde und Ägypten mit seiner Unterstützung für die Hamas und die Muslimische Bruderschaft und für «feindselige Medien» untergraben würde. – Ebenfalls am Dienstag erklärte der russische Präsident Vladimir Putin Tamim bin Hamad al-Thani, dem Scheich von Qatar, Moskau bleibe seiner Haltung treu, wonach Krisensituationen mit politischen und diplomatischen Mitteln «im Dialog» gelöst werden sollten. Die Krise im Golf veranlasste diverse europäische Staatsmänner, wie unter anderen den französischen Präsidenten Macron, dessen türkischer Amtskollege Erdogan und auch den israelischen Verteidigungsminister Lieberman, Qatar ihre Hilfe zu offerieren oder darüber zu sinnieren, welchen Profit der eigene Staat von den Schwierigkeiten am Golf ziehen könnte. Bereits jetzt scheint klar zu sein, dass die ohnehin schon leidende Bevölkerung des Gazastreifens als Folge der Krise für Qatar und die Hamas noch mehr in die Bredouille geraten dürfte. [TA]