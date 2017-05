Ungereimtheiten und Fragezeichen

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 24. Mai 2017

Denken wir zurück an den Kandidaten Donald Trump des amerikanischen Wahlkampfs und an den Präsidenten gleichen Namens, fallen dem Zuschauer, vor allem aber dem Zuhörer, nicht wenige Ungereimtheiten auf. Vor allem die Fragezeichen stehen nach wie vor unübersehbar im Raum. Dass Trump die Werbetrommel rührt für ein knallhartes Vorgehen gegen die extremen Terrororganisationen (lässt sich überhaupt eine Grenze zwischen extremen und nicht extremen Gewalttätern ziehen?) und Iran, ist im sunnitischen Riad auf offene Ohren gestossen, ganz zu schweigen von Netanyahus voller Zustimmung darüber strahlendem Gesicht, dass sein US-Freund nun das in die Tat umsetzen möchte, was Jerusalem seit Jahrzehnten bereits praktiziert: den gnadenlosen Kampf gegen Fundamentalismus und Terrorismus. Der Haken dürfte Trumps in Riad gemachte Nebenbemerkung sein: Der Terror lasse sich nicht durch Alleingänge bodigen, sondern nur in der Gemeinsamkeit. Das Rezept dafür, dass israelische und arabische Geheimdienste nicht nur, wie dies jetzt schon geschieht, hinter währschaften Vernebelungswänden kooperieren, jederzeit bereit, zu dementieren, bevor man sich gegenüber dem eigenen Volk kompromittiert – dieses Rezept muss erst noch erfunden werden. Zu ausgeprägt wird die Atmosphäre noch beherrscht von Misstrauen, Hass und Religionsfanatismus. Und das lässt sich auch nicht durch eine sich in Stunden bemessende Trampelei durch die Gegend beseitigen. Will man da wirklich Erfolg haben, muss man in Dimensionen von Monaten und Jahren denken und vor allem handeln. Bis die Pädagogen der Region da am gleichen Strang ziehen, werden noch Generationen vergehen. Bleibt uns so viel Zeit und Nervenreserve, oder macht uns die nächste Wahnsinnstat in Jerusalem, Kairo oder Washington vorher noch einen blutigen Strich durch die Rechnung?

Halten wir uns diese Szenarien vor Augen, drängt sich automatisch wieder die bohrende Frage in unser Bewusstsein: Ist das Duo Netanyahu-Trump das optimale Tandem, um diese Aufgabe anzupacken?

Einerseits lassen die Worte und Beteuerungen des Amerikaners bezüglich der drei abrahamitischen Religionen Hoffnung aufkommen. Sobald aber bei ihm (und im Kielwasser auch bei Netan­yahu) das Geschäft die Oberhand gewinnt, wird es bedenklich.

Der Waffendeal mit den Saudis im Umfang von 130 Milliarden Dollar, der innerhalb von zehn Jahren auf total 300 Milliarden anwachsen könnte, unterstreicht, wo Trumps Stärken liegen. Nicht in der Politik, sondern eher im Business. Wie kann das Weiterfliessen saudischer Waffen an Extremisten verhindert werden? Und hat Trump bereits vergessen, dass die Mehrheit der Attentäter des 11. September 2001 aus Saudi-Arabien gekommen war? Die Welt hat es ebenso wenig vergessen wie die Probleme, die Riad etwa mit der Emanzipation der Frau oder generell mit Menschenrechten bekundet. Und mit den Ursprüngen von al-Qaida, einem dunkeln Fleck auf Saudi-Arabiens nur bedingt weissen Weste. Nicht von ungefähr kommt es, dass genau die gewaltigen Waffendeals und Trumps kriegerisch-markige Sprache es sind, die bei Netanyahu den stärksten Applaus ausgelöst haben. Die Liste der Ungereimtheiten lässt sich endlos fortsetzen, doch ihr gegenüber steht immer wieder die gleiche Frage: Was ist die Alternative (vgl. S. 18)?

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.