Unesco-Ausstellung mit Kontroversen

ARGENTINIEN

22. März 2017

«Leute, Buch, Land», die jüdische Präsenz im Heiligen Land.

«Leute, Buch, Land: 3500 Jahre der Beziehungen des jüdischen Volkes mit dem Heiligen Land», die Ausstellung der Unesco über die jüdische Präsenz im Land Israel ist in Argentinien eröffnet und dabei zum ersten Mal auf spanisch übersetzt worden. Die Ausstellung, an deren Entstehung das Simon-Wiesenthal-Zentrum mitgearbeitet hat, wird bis zum 31. März in Buenos Aires im staatlichen Centro Cultural Kirchner zu sehen sein. Die aus 24 Foto- und Texttafeln bestehende Ausstellung hatte 2014 anlässlich der Eröffnung im Unesco-Hauptquartier in Paris zu einer Kontroverse geführt, hatten 22 Araberstaaten doch Beschwerden eingereicht. «Wir erklärten den Unesco-Experten jede Tafel und machten sehr geringfügige Veränderungen mit einer klaren roten Linie», sagte Shimon Samuels vom Wiesenthal-Zentrum. «Wir werden stets die Integrität des jüdischen Narrativs verteidigen.» Nach Verhandlungen und einer sechsmonatigen Verzögerung konnte die Ausstellung schliesslich in Paris eröffnet werden. An der Eröffnung in Buenos Aires wurde eine Botschaft von Unesco-Generaldirektorin Irina Bokovska verlesen: «Die Ausstellung ist eine Antwort an all Jene, die Lügen und Antisemitismus verbreiten wollen, einschliesslich der ständigen Delegitimierung Israels und des jüdischen Volkes.» Die Tafeln enthalten Karten, Bilder und Texte, die die jüdische Geschichte von Abraham bis David, von den Kreuzrittern bis zum britischen Mandat, dem Holocaust, der Alija und der «Start-up-Nation» nachvollziehen. – Nach Buenos Aires wird die spanische Version in der chilenischen Hauptstadt Santiago zu sehen sein. [TA]