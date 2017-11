Unerwartete Attacke

PARTEI NATIONAL ORIENTIERTER SCHWEIZER

6. November 2017

Die rechtsextreme PNOS will an den kommenden Wahlen im Kanton Bern teilnehmen. Ihr «Parteitag» im solothurnischen Bellach erhielt auch die Beachtung politischer Gegner.

Rund 110 Personen sollen am Samstagabend anwesend gewesen sein am Parteitag der Partei National Orientierter Schweizer (PNOS). Angekündigt war dieser in der Berner Region «Oberaargau», doch die Rechtsextremen versammelten sich in einem Restaurant in Bellach, Kanton Solothurn.

«Unbekannte», so meldet die Medienstelle der Solothurner Polizei, hätten das Gasthaus mit schwarzer Farbe beworfen, eine Fensterscheibe zerstört, ebenso einige Heckscheiben parkierter Autos. Auch berichtet die Kantonspolizei, sie hätte «eine grössere Auseinandersetzung» verhindern können. Unverblümter äussern sich die PNOS-Leute: «Rund 40 junge Eidgenossen» hätten «die 30 Antifaschisten dingfest machen» wollen. Es sei ihnen zwar gelungen «die Bande zu verfolgen», am Schluss hätten nur «wenige Meter» gefehlt. Im Klartext: Die Solothurner Ordnungshüter beharrten auf dem staatlichen Gewaltmonopol. Sie wollten eine Konfrontation verhindern. Zum Missfallen der PNOS-Leute: Die Polizei habe «wehrhafte Patrioten» aufgehalten. Noch Anfang Jahr hatte die Partei ein «Selbstverteidigungsseminar» durchgeführt, geleitet vom russischen Kampfsportler und rechtsextremen Aktivisten Denis Nikitin.

Sonst war es eine Parteiversammlung wie viele andere. Die Anwesenden liessen mehrere Vorträge über sich ergehen, so vom PNOS-Präsident Dominic Lüthard, vom Pegida-Schweiz-Präsidenten Tobias Steiger und vom Berliner AfD-Mann Lutz Urbanczyk, sowie von William Daniel Johnson und Tomislav Sunic, beide Exponenten der rechtsextremen American Freedom Party. Die PNOS will die gehaltenen Reden ins Internet stellen, ebenso ein Interview mit Eric Weber, ehemaliger baselstädtischer Grossrat der Nationalen Aktion und der Volksaktion gegen Ausländer und Asylbewerber. Der Basler Politik-Schwadroneur hat offenbar wieder Anschluss gefunden.

Anwesend in Solothurn waren auch Exponenten der Westschweizer Gruppe Résistance Helvétique, darunter der Präsident Samuel Klay. Die Gruppe berichtet von einer «Annäherung» der beiden Organisationen und dem gemeinsamen Willen, sich «den Vaterlandsfeinden» entgegen stellen zu wollen. [HS]