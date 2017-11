Und wieder dreht sich das Gerüchtekarrusell

JERUSALEM

6. November 2017

U-Bootskandal: Bibi-Vertraute wurden verhört.

Das Gerüchtekarussell rund um Premierminister Netanyahu und die ihm nahestehenden Person kommt offenbar nicht zur Ruhe. So wurden am Sonntag Netanyahus Anwalt und enger Vertrauter David Shimron und eine weitere Person, die zum engeren Kreis sowohl von Netanyahu als auch von Shimron gehören soll, von der Polizei zum Verhör aufgeboten. Im Einzelnen war diese Runde von Verhören Bestandteil der laufenden polizeilichen Untersuchungen im Zusammenhang mit eventuellen Unregelmässigkeiten beim Kauf von deutschen U-Booten und anderen Schiffen. Im Volk ist die Angelegenheiten bekannt als der so genannte «Fall 3000». Die U-Bootaffäre dreht sich um zwei Transaktionen zwischen Israel und der deutschen Werft Thyssenkrupp für den Kauf von drei U-Booten und vier Raketenbooten. Kostenpunkt: Fast zwei Milliarden Euros. Im Juli hatte Michael Ganor, der Vermittler im Deal zwischen Israel und Thyssenkrupp, einen Vertrag unterzeichnet, der ihn zum Kronzeugen der Anklage gemacht hat. Das Gericht hat seine Zeugenaussage mit einem Publikationsverbot belegt. Im September sodann wurden Rami Tayeb, Medienberater von Energieminister Yuval Steinitz und David Sharan, der ehemalige Bürochef von Premier Netanyahu, unter dem Verdacht der Entgegennahme von Bestechungen festgenommen. – Im Oktober hat die deutsche Regierung eine Absichtserklärung über den Verkauf von drei U-Booten an Israel genehmigt, sich aber das Recht ausbedungen, den Deal zu suspendieren oder sogar zu annullieren, sollte sich in der gegenwärtigen Untersuchung erweisen, dass hochrangige Offizielle sich beim Zustandekommen des Deals gesetzeswidrig verhalten haben. [TA]