Und wenn Gott eine Frau ist?

BASEL

Nicole Dreyfus, 31. Mai 2017

Das Jüdische Museum Hohenems wirft in seiner aktuellen Ausstellung «Die weibliche Seite Gottes» einen Blick auf die Quellen, aus denen sich die monotheistische Gottesidee speist.



Woher nehmen wir eigentlich die Gewissheit, dass das, was wir uns hinter dem Göttlichen vorstellen, durchweg männlich geprägt ist? Grenzt eine solche – vor allem auch jüdische – Auffassung des Metaphysischen, des Heiligen nicht an Hy-bris? Das Jüdische Museum Hohenems stellt in diesem Jahr diese Gretchenfrage an die mono-theistischen Religionen: Kann der nach jüdischer, christlicher und muslimischer Tradition «einzige Gott» auch anders als männlich verstanden werden? Oder andersrum formuliert: Wie kann ein einziger Gott als männlicher Gott beschrieben werden und sich selbst zugleich als männlich und weiblich definieren, bildlos sein und sein Bild stets neu erschaffen? Die aktuelle Ausstellung «Die weibliche Seite Gottes», die in der Villa Heimann--Rosenthal über die Sommermonate - hin gezeigt wird, ist ein Projekt des Jüdischen Museums Hohenems in Zusammenarbeit mit dem Museum of the Bible, Washington, und dem Jüdischen Museum in Frankfurt a. M. Sie ist ein Denkanstoss, der über die Geschlechtlichkeit hinausgeht. «Es geht um die Vorstellung der Göttlichkeit überhaupt. Was passiert, wenn wir uns Gott vorstellen? Wir befinden uns dabei permanent in einem Spannungsfeld zwischen Widerspruch und Vielfalt», sagt Hanno Loewy, langjähriger Direktor des Hohenemser Museums. Denn vom kulturgeschichtlichen Aspekt aus betrachtet sei die Vorstellung von Gott vor allem an Phantasie, aber auch an Macht und Herrschaftsansprüche gekoppelt.-

Er und Sie

«Dieser einzige Gott, ist von Beginn an aporetisch gedacht», sagt Loewy und meint damit, dass er und sie, ein Konstrukt sei, das einzig und zugleich eine Vielfalt verkörpere und uns Menschen von Beginn weg vor eine unlösbare philosophische Frage gestellt habe. Bereits im Eingangskapitel der Genesis, also dem Grundbuch der mono-theistischen Weltreligionen, wird dieser in Stein gemeisselte Widerspruch zu einem Manifest: «Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib» (1. B. M. 1:27). «Genau diese Vielfalt ist es auch, die einer jahrtausendealten Praxis gegenübersteht, in der männliche Vorstellungen Gottes ebenso dominieren wie eine soziale Hierarchie, die nicht zuletzt im Dienst an diesem Gott ihren Ausdruck fand – und in grossen Teilen des Judentums, des Christentums und des Islams noch immer findet», erklärt Loewy nicht nur den biblischen Satz, sondern vor allem auch die Motivation der Ausstellung. Seit Jahren trieb das Muse-um der Gedanke um, diesem Grundwiderspruch der abrahamitischen Religionen, und damit der monotheistischen Zivilisation, einmal in Form einer Ausstellung nachzugehen, und damit auch der untergründigen und im 20. Jahrhundert mit Nachdruck wiederentdeckten Spur einer weiblichen Seite Gottes. Ein kritischer Reflex allerdings, der sofort radikale Agnostiker auf den Plan ruft. «Für manche mögen solche Gedanken befremdlich klingen oder blasphemisch, so als müsse man sich schämen, wenn man sie diskutieren wollte.» Es ist jedoch eine Realität – und das belegen nicht nur die biblischen Schriften im Allgemeinen, sondern insbesondere auch die sorgfältig ausgewählten Exponate in der Ausstellung. Sie versuchen, ohne belehren zu wollen, herauszufinden, welche Konzeptionen der Weiblichkeit Gottes zugrunde liegen und wie über Jahrtausende hinweg damit umgegangen wurde und wird.

Göttinnen in Babylon

Die Ausstellung hinterfragt die Vorstellungen von Weiblichem als negativer Antithese zu Männlichem und stellt jüdische und andere Frauen in den Blickwinkel der Betrachtungen – alles Frauen, die ihre eigenen Dimensionen des Göttlichen suchten und suchen, auch in ihren künstlerischen Auseinandersetzungen mit überkommenen Gottesvorstellungen in Judentum, Christentum und Islam. «Es ist keine religiöse Ausstellung im klassischen Sinne», sagt Loewy gegenüber tachles. Aber es kommen beiderlei Frauen zu Wort: tiefreligiöse und weniger gläubige Denkerinnen, die sich vor allem im 20. Jahrhundert mit dem Göttlichen auseinandergesetzt haben. Die Reise in diese Plura-lität beginnt, wie auch der schön zur Ausstellung gestaltete Katalog abbildet, bei den Göttinnen

im alten Israel. Für Loewy ist klar: «Das Judentum, wie wir es heute kennen, entstand im babylonischen Exil. Das war die Wiege der Schriftlichkeit und damit auch des Monotheismus. Bis Babylon gab es Göttinnen-Statuen, auch die jüdischen Könige lebten in einer pluralistischen Welt.» Als Beispiele dazu dienen Figuren aus Ägypten und Mesopotamien. «Die Religion Israels hat sich im Laufe eines langen Prozesses von einer polytheistischen über eine polyjahwistische und dann monojahwistische zu einer monotheistischen entwickelt. Dabei stammte Jahwe ursprünglich aus dem kanaanäischen Pantheon. Mesopotamische und ägyptische Einflüsse mögen über kanaanä-ische Vermittlung auf die Kultur Israels gewirkt haben», sagt Felicitas Heimann-Jelinek, die zusammen mit Michaela Feurstein-Prasser für das Jüdische Museum Hohenems die Ausstellung kuratiert hat.

Eva versus Lilith

In der jüdischen Tradition beginnt der weibliche Stammbaum mit Eva, der Frau, die aus einer Rippe Adams mit Gotteshänden modelliert wurde. Doch wer in der Ausstellung genau hinschaut, bemerkt, dass da noch eine Frau war: Lilith. In jüdischer feministischer Theologie wird Lilith im Midrasch als eine Frau dargestellt, die sich nicht Gottes, sondern Adams Herrschaft entzieht und im Gegensatz zu Eva resistent gegen das Böse ist. Sie symbolisiert positiv die gelehrte, starke Frau. In einer anderen Version brachte Lilith als erste Frau Adams Gott dazu, ihr seinen heiligen Namen zu verraten. Der Name verlieh ihr unbegrenzte Macht. Lilith verlangte von Gott Flügel und flog davon – und wurde je nach Interpretation zum Dämon. Dieser wird in dem Augenblick brisant, als der Tempel zerstört wurde. Damit einher geht die Frage, wo sich ab jetzt der Sitz des Göttlichen befindet. Die hebrä-ische Sprache hat hierfür einen Platzhalter gefunden: «schechina». Der Begriff bezeichnet im Ju-

dentum die Anwesenheit, «Einwohnung» oder «Wohnstatt» Gottes in Israel, die als Inbegriff der Gegenwart Gottes bei seinem Volk verstanden werden- kann. Das Weibliche im Göttlichen – ein Schöpfungsmoment, das sich daher auch in der heiligen Sprache niederschlägt. Sowohl «schechi-na»- als auch «elohim», ein Wortkonstrukt aus einem weiblichem Wortstamm und einer männlichen Pluralendung (wörtlich übersetzt die «Götter-innen») spielen mit dieser eingangs erwähnten Aporie. Etwas konkreter offenbart sich diese Verschmelzung der Betrachterin und dem Betrachter im Museum selbst. Auf der Ebene des Farbkonzepts stechen silbrig bemalte Wände und blaue ins Zentrum gerückten Hotspots ins Auge. Farbe ist also mehr als nur Programm. «Silber steht für den Mond, eine weitere Metapher für das Weibliche, und Blau für den Nachthimmel, womit aber auch das Allerheiligste im Tempel, also der Schechina, angedeutet wird», erklärt Loewy die Farbsprache. Der Boden ist mit Spiegeln überdeckt, die wiederum die räumliche Dimension erahnen lassen. Und das Unendliche der Göttlichkeit. 

Bis 8. Oktober. Jüdisches Museum Hohenems, Villa Heimann-Rosenthal, Schweizer Str. 5, A-Hohenems. www.jm-hohenems.at