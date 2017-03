«Unangebrachte» Kommentare über Soldatinnen

JERUSALEM

29. März 2017

Vor mehreren Hunderten aktueller und früherer Studenten seiner und Besuchern einer anderen Westbank-Jeschiwa sagte Rabbiner Yigal Levinstein in einer Ansprache, dass der Dienst in der Armee Frauen «verrückt» mache.

Sie würden in die Armee als Jüdinnen eintreten, aber nach Beendigung ihres Dienstes seien sie «nicht mehr jüdisch», das Militär würde sie ihrer Jüdischheit entfremden, so der rabbinische Leiter der religiös-zionistisch ausgerichteten, vormilitärischen Jeschiwa Bnei David Academy in der Westbank-Siedlung Eli. Nun ruderte er in einem Brief an den gleichen Empfängerkreis zurück und bekannte, die Tonalität seiner Aussagen von anfangs März sei «unangebracht» gewesen. Einige seiner Feststellungen seien auch aus dem Kontext gerissen worden, meinte er, verteidigte aber gleichzeitig nochmals seinen Standpunkt. Frauen seien ganz grundsätzlich von der feministischen Bewegung in Geiselhaft genommen worden, und er versuche, sie davor zu bewahren, aber auch vor einer Befleckung ihrer Ehre durch die Liberalen. Er wolle sie ermutigen, für ihre Ehre als jüdische Frauen zu kämpfen. Der Armee warf er vor, dass sie das ganze Wertesystem von Frauen und ihre Prioritäten wie Heim und Karriere in Turbulenzen bringe und sie verrückt mache. Ihm habe kürzlich jemand gesagt, er solle sich keine Sorgen machen, die Frauen würden nur dafür üben, sich für ihre Hochzeit zu schminken. Aber wer wolle sie denn schon heiraten – sie würden den Kindern ja nur Geschichten vom Schlachtfeld erzählen können. Für diese und weitere, ähnliche Aussagen wurde Levinstein offenbar von seinen Studenten, aber auch von Eltern und einigen Mäzenen der Jeschiwa kritisiert. Bekannt wurde die Angelegenheit durch die Veröffentlichung einer Aufnahme seiner Ansprache auf dem israelischen zweiten Radiokanal. In deren Gefolge riefen andere Rabbiner von religiös-zionistischen Jeschiwot ihre Studenten dazu auf, den Armeedienst in gemischtgeschlechtlichen Truppenteilen zu verweigern. Dies wiederum veranlasste gemäss dem gleichen Radiosender Generalstabschef Gadi Eisenkot letzte Woche dazu, in einem Treffen mit religiös-zionistischen Rabbinern zu versprechen, dass in der Armee künftig verstärkt auf vollständige Trennung zwischen Männern und Frauen beispielsweise in den Quartieren, Badezimmern und Battalionen in den Trainingsbasen geachtet würde. Verteidigungsminister Avigdor Liberman sah das allerdings etwas anders: Er drohte, Levinsteins Jeschiwa die offizielle Anerkennung als vormilitärisches Bildungsinstitut zu entziehen, sofern sich dieser nicht von seinen Aussagen distanziere. [MS]