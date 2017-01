Unabhängigkeit wahren

JÜDISCHE GEMEINE BERN

Valerie Wendenburg, 13. Januar 2017

Die Entscheidung des Vorstands der Jüdischen Gemeinde Bern (JGB), frühzeitig eine distanzierte Haltung hinsichtlich einer Präsenz von Chabad in der Bundeshauptstadt einzunehmen, hat für vielfältige Reaktionen von Befürwortern und Kritikern gesorgt. Wie tachles im Dezember berichtete (vgl. tachles 51/16), hatte die JGB aufgrund eines Antrags von René Bloch eine Stellungnahme publiziert, in der sie unter anderem betonte, dass das Weltbild von Chabad vom Weltbild des Vorstands und der Ausrichtung der JGB «weit entfernt» sei. tachles hat den JGB-Präsidenten Ralph Friedländer auf die Debatte angesprochen. Dieser bestätigt, dass er viele Rückmeldungen erhalten habe. Im Nachgang sei es ihm wichtig zu betonen, dass es dem JGB-Vorstand bei seiner Stellungnahme vor allem darum gegangen sei, die Unabhängigkeit der Einheitsgemeinde zu wahren: «Es war nicht in unserem Sinne, irgendjemanden auszugrenzen», so Friedländer, der ergänzt, dass auch Chabad-Vertreter oder Interessenten mit Chabad-Hintergrund Mitglieder der Gemeinde werden können beziehungsweise willkommen seien. Aufgrund des Antrags von René Bloch habe der Vorstand sich positionieren müssen – auch wenn es aktuell eigentlich keinen anderen Anlass dazu gegeben habe. Der Vorstand der JGB betont, dass er nichts gegen Chabad habe und gleichzeitig voll zur eigenen Stellungnahme stehe: «Wir möchten lediglich verhindern, dass wir von ihnen abhängig werden respektive das Funktionieren der Gemeinde leiden könnte», so Friedländer im Gespräch mit tachles (vgl. S. 4).