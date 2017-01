Umstrittenes Holocaust-Statement hat jüdischen Verfasser

TRUMP

31. Januar 2017

Das Rätsel um die Urheberschaft der Erklärung von Donald Trump zum Holocaust-Gedenktag ist gelöst: Diese stammt von einem engen Mitarbeiter russisch-jüdischer Herkunft.

Wie von topnews vermeldet, hat Präsident Donald Trump zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar mit einer überparteilichen Tradition gebrochen und Juden nicht als Ziel und Opfer des Nazi-Völkermordes genannt. Stattdessen sprach er in seiner Erklärung von den «Opfern, Überlebenden und Helden des Holocaust». Noch am Montagmittag lehnte Trumps Pressesprecher die Identifizierung des Verfassers ab und verurteilte Kritik an der Erklärung verärgert als kleinlich.

Gegen Abend fand politico.com den Autoren heraus. Dabei handelt es sich um Boris Epshteyn, der bereits im Wahlkampf für Trump gearbeitet hat und ihm nun als «Special Assistant» im Weissen Haus dient. Epshteyn ist russisch-jüdischer Herkunft und stammt von Holocaust-Überlebenden ab (Link).

Die Kritik an der Erklärung und den Erklärungs-Versuchen der Trump-Mannschaft dazu riss auch am Montag nicht ab. So bezeichnete die republikanische Senatorin Susan Collins die Auslassung von Juden in dem Holocaust-Statement als Fehler von historischen Ausmassen. Das «United States Holocaust Memorial Museum» in Washington kommentierte: «Der Holocaust war der systematische, staatlich betriebene Mord an sechs Millionen Juden durch Nazi-Deutschland und dessen Kollaborateure».

Vermutlich entspringt diese Affäre eher einer Nachlässigkeit des Verfassers, der den Holocaust von seinem eigenen Hintergrund her nicht für weiter erklärungsbedürftig gehalten haben mag. Signifikant ist jedoch die Weigerung der Trump-Regierung, hier ein allfälliges Missverständnis oder Versehen nicht umgehend mit einer Korrektur und Entschuldigung aus dem Weg zu räumen. Stattdessen wählt dieses Weisse Haus den Weg von Attacke und Vernebelung.



Damit aber wird aus einer vermeidbaren eine echte Affäre, die Trumps Glaubwürdigkeit während einer grösseren Krise um das Verhältnis zu Mexiko und dem Einreise-Stopp für Muslime und Flüchtlinge weiter beschädigt (siehe dazu weitere Meldungen). Auch diese Probleme Trumps sind hausgemacht und erscheinen keiner weiteren Absicht als der Stiftung von Hass, Chaos, Furcht und gesellschaftlichen Spaltungen zu dienen. [AM]