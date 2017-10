Umstrittene Wohnungen geplant

OSTJERUSALEM

26. Oktober 2017

176 neue Wohnungen für Juden in arabischem Viertel

Die städtische Planungskommission für Jerusalem hat Baugenehmigungen für 176 neue Wohneinheiten in einem jüdischen Viertel im vorwiegend arabischen Ostjerusalem genehmigt. Die am Mittwoch verkündete Expansion wird laut den Berichten die grösste jüdische Siedlungsenklave in einem palästinensischen Viertel in der Stadt schaffen. Gegenwärtig gibt es 91 Wohneinheiten im Viertel Nof Zion im arabischen Dorf Jabel Mukaber im Südosten der Hauptstadt. Die ersten Siedler sind vor sechs Jahren in Nof Zion eingezogen. Wegen eines Disputs unter den Bodenbesitzern werden gemäss israelischen Medienberichten die Bauarbeiten vorerst aber nicht in Angriff genommen werden. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ersucht Washington um Intervention, um den Friedensprozess zu retten. Die Bewegung «Frieden jetzt» kritisiert das Projekt, an dem der israelische Supermarkt-Geschäftsmann Rami Levi 15 Prozent besitzen soll, als «wahnsinnig». - In einer anderen Entwicklung sagte Premier Netanyahu in einem Gespräch mit Siedleraktivisten fast 230 Millionen Dollar für Investitionen in Infrastrukturprojekte in der Westbank zu. Das Geld soll nächstes Jahr zu fliessen beginnen. [TA]