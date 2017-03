Umstrittene Auszeichnung

OLIVER POLAK

Valerie Wendenburg, 17. März 2017

Der Grimme-Preis ist zum 53. Mal vergeben worden – eine von nur zwei Auszeichnungen im Bereich Unterhaltung geht an den Comedian Oliver Polak für seine Moderation in der Pro-Sieben-Show «Applaus und raus!» In der Begründung heisst es, Polak gelinge es, «das Fernsehgesprächsformat in die Sphären des Interessanten und Unerwarteten zurückzuholen». Der Gastgeber verlasse die tradierte Rolle des Moderators und sitze mitunter schlicht als Mensch dem Eingeladenen gegenüber: «Im Falle von Oliver Polak ist dies ein Mensch, der mit seiner jüdischen Herkunft und seiner psychischen Erkrankung nicht nur sein Comedy-Programm und seine Angriffstaktik bestreitet, sondern einer, der sich in seiner Verletzlichkeit und seinen Grenzen der Situation preisgibt. So entstehen Situationen, in denen der Moderator darum zu kämpfen beginnt, als Überlegener vom Platz zu gehen, aber auch mit ehrlichem und tiefem Interesse und überraschenden Aussagen.» Kurz nach der Bekanntgabe der Gewinner kam aber deutliche Kritik auf, ein Jury-Mitglied hat sich sogar öffentlich von der Auszeichnung an Polak, die die einzige Auszeichnung für einen Privatsender ist, distanziert. Umstritten ist die Sendung unter anderem, weil sie den Hashtag #gastoderspast verbreitete. Wenn Moderator Polak einen Gast in seiner Sendung zu uninteressant fand, konnte er diesen per Knopfdruck hinausbefördern. Jury-Mitglied und «taz»-Journalist Jürn Kruse distanzierte sich in einem offenen Brief an Oliver Polak von der Preisvergabe in der Kategorie Unterhaltung, der er nicht zugestimmt habe. Er schreibt: «Das einzige, woran Sie mit diesem Reim mitgewirkt haben, ist die Etablierung eines Jahrzehnte alten Schimpfworts gegen Menschen mit Behinderungen.»