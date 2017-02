Umgang mit Erinnerung

ZÜRICH

Vivianne Berg, 3. Februar 2017

Nach 16 Jahren löste sich die Kontaktstelle für Überlebende des Holocaust in der Schweiz im Jahr 2011 auf. Während sie zeitweise bis zu 400 Mitglieder zählte, wurde sie bei der Auflösung noch von 30 Mitgliedern getragen. An den Zusammenkünften der Gruppe nahmen aber bisweilen auch Angehörige und Interessierte teil. Peter Scheiner hat mit einem einstündigen Film die Auflösung der Kontaktstelle dokumentiert. Die Auflösung, die in Bern unter Anwesenheit namhafter Politiker zelebriert wurde, nimmt im Film einen wichtigen Platz ein – denn während des 16-jährigen Bestehens habe die Kontaktstelle nie die Unterstützung und Aufmerksamkeit bekommen, die ihr bei ihrer Auflösung zuteil wurde, findet Scheiner: «Es herrscht eine Hilflosigkeit im Umgang mit der Erinnerung.» Im Film kommt auch Eduard Kornfeld vor, der an der Universität Bern von seinen Erlebnissen berichtet. Still ist es in dem Raum, die Studierenden scheinen gebannt zuzuhören. Trotz dieser Anteilnahme ist Scheiner überzeugt, der Antisemitismus nehme zu und die Erinnerungskultur sei zweifelhaft. Auch hätte er kaum finanzielle Unterstützung für den Film bekommen, nicht vom EDA, das ihn oft bei anderen Dokumentarfilmen unterstützt hatte, noch von der Kontaktstelle. Dass die Thematisierung dieses Ereignisses auf allen Ebenen schwer fällt, beweist ein weiterer Ausschnitt des Films. Der bekannte Künstler Gerhard Richter war für die Gestaltung des Covers eines Sammelbandes der Kontaktstelle zuständig. Zu Wort kommt Christa Markovits, Mitglied der Kontaktstelle, die dem Werk Richters gar nichts abgewinnen kann, ihr fehle der Bezug zum Ort, welchen die Bilder darstellen sollen – das Konzentrationslager. Sowohl die Vorführung des Film in den Räumen der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich als auch an der Premiere im Stüssihof waren gut besucht.