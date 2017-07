Umfrage zeigt sinkende Sympathien für Israel

ISRAEL-USA

3. Juli 2017

Die Autoren nennen die Ergebnisse ihrer Studie «niederschmetternd». Laut einer aktuellen Erhebung verliert Israel deutlich an Beliebtheit in den USA.

Stichworte wie «Beton, strikt, ultra-religiös» fallen immer mehr Amerikanern ein, wenn sie zu ihren Assoziationen betreffend Israel befragt werden. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage der «Brand Israel Group» (BIG) hervor, die derzeit in den USA und Israel für Aufsehen sorgt (Link). Laut der Erhebung ist die Beliebtheit des jüdischen Staates bei zahlreichen Gruppen der amerikanischen Gesellschaft von 2010 bis 2016 deutlich gesunken. Dazu zählen auch jüdische Studenten.

BIG ist eine Initiative von Experten und Veteranen aus der Werbung, die 2010 eine erste Studie über das Ansehen Israels bei diversen Gruppen der amerikanischen Gesellschaft angestellt haben. Im vergangenen Herbst – also noch vor den Präsidentschaftswahlen – unternahm BIG eine zweite Erhebung. BIG hat die Ergebnisse jüngst vorgestellt.

Demnach nahmen 2010 drei Viertel aller Amerikaner Israel positiv wahr. Seither ist der Wert auf 62 Prozent gesunken. Die Anzahl «starker Unterstützer» fiel von 22 auf 15 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil von Bürgern, die sich für gut über Israel informiert halten, von 23 auf 37 Prozent. Bei College-Studenten sank dieser Wert jedoch dramatisch von der Hälfte auf ein Drittel. Eine gute Meinung haben nur noch 54 gegenüber 81 Prozent der Studenten im Jahr 2010. Bei jüdischen Studenten ging der Wert von 95 auf 82 Prozent zurück.

Die Urheber der Studie zeigen sich auch über einen deutlichen Wandel jüdischer Studenten bei einer Entscheidung im Palästina-Konflikt besorgt: Hier stehen nur 57 gegenüber 84 Prozent auf Seiten des jüdischen Staates.

Insgesamt bestätigt die BIG-Erhebung zahlreiche Untersuchungen dieser Art. Die Haltung zu Israel wird zunehmend von den politischen Überzeugungen der befragten Amerikaner bestimmt. So stellen ältere und männliche Republikaner den Kern der Israel-Unterstützer, während Demokraten und speziell Jüngere, Frauen und Angehörige von Minoritäten den jüdischen Staat zunehmend negativ betrachten. Allerdings überwiegt auch bei diesen Gruppen immer noch eine positive Wahrnehmung, dies jedoch nur knapp (Link).

Spannend dürften zukünftige Erhebungen dieser Art werden: Die Trump-Präsidentschaft und dessen Schulterschluss mit Benjamin Netanyahu reisst Israel in die zunehmend bitteren Konflikte zwischen Demokraten und den USA. Dies wird an dem Streit um Gebete an der Klagemauer deutlich.

Hier hat der Philanthrop Isaac Fisher aus Protest gegen die Stornierung des Gebet-Kompromisses vom Januar 2016 seine materielle und organisatorische Unterstützung für Israel gestoppt (Link). Fisher sitzt nicht nur im Vorstand von AIPAC und der «American Friends of Tel Aviv University». Der in Florida lebende Immobilienunternehmer übernimmt demnächst den Vorsitz des Spenden-Komitees der «Greater Miami Jewish Federation» und damit eine der grössten Gemeinden der USA. [AM]