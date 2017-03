Umfrage: Yesh Atid (Yair Lapid) könnte Likud und Netanyahu von der Macht drängen

BEREITS WIEDER IM WAHLFIEBER?

13. März 2017

Gäbe es heute Wahlen, würde Lapids Zukunftspartei 26 Sitze erringen.

Laut einer am Freitag vom Kanal 2 des israelischen Fernsehens veröffentlichten Umfrage, könnte die herrschende Likud-Partei, sollten jetzt Knessetwahlen stattfinden, Schwierigkeiten bekunden, eine Koalition zu bilden, oder würde sich sogar zusammen mit einigen seiner rechtsgerichteten Koalitionspartnern in der Opposition wiederfinden. Laut der Umfrage würde dagegen Yair Lapids Zukunftspartei 26 (verglichen mit den heute 11) Mandate gewinnen, während Premier Netanyahus Likud sich mit 22 Sitzen begnügen müsste, verglichen mit den 30, über die er heute verfügt. In einer Reaktion unmittelbar nach Publikation der Umfrageeergebnisse, hiess es beim Likud: «Die Linke wird fortfahren, die Umfragen von Mina Tzemach auf Kanal 2 zu gewinnen, während der von Netanyahu angeführte Likud weiterhin an der Wahlurne gewinnen wird.» Laut den Umfrageresultaten könnte die Zukunftspartei einen Block bilden: Zu seinen 26 Mandaten kämen die 11 Sitze der Zionistischen Union hinzu (Itzhak Herzog, heute 24 Sitze), der links-liberaen Meretz (6), der Vereinigten Arabischen Liste (13), und einer neuen, von ex-Verteidigungsminister Moshe Yaalon angeführten Partei, die mit vier Mandaten aus der Umfrage hervorgegangen ist. Das ergäbe 60 der total 120 Knessetmandate für die Mitte-Linkskoalition, was Netanyahu zwingen könnte, mit Lapid eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. In der Umfrage käme Das Jüdische Haus von Bildungsminister Naftali Bennett auf 11 (bisher 8) Sitze, Israel Beiteinu (Verteidigungsminister Lieberman), Das Vereinigte Toajudentum (Gesundheitsminister Litzman) und Kulanu (Finanzminister Kahlon) auf je sieben Sitze. Shas von Innenminister Deri käme nicht über sechs Mandate hinweg. Die Situation gemäss dieser Umfrage wäre für Yair Lapid alles andere als einfach, doch als Vorsitzender der zahlenmässig stärksten Partei würde Präsident Rivlin ihm höchst wahrscheinlich als Erstem offerieren, eine Koalition zu bilden. Vergessen wir aber nicht: Die nächsten regulären Wahlen finden in Israel erst irgendwann 2019 statt. [JU]