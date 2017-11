Umfrage des Israel-Demokratie-Instituts

ISRAEL

8. November 2017

Kein Wahlrecht für Araber, die Israel nicht als Nationalheim des jüdischen Volkes sehen.

58 Prozent der jüdischen Israeli sind der Ansicht, dass israelischen Arabern, die nicht bereit sind, Israel als das Nationalheim des jüdischen Volkes anzuerkennen, das Wahlrecht abzuerkennen sei. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des in Jerusalem domizilierten Israel-Demokratie-Instituts (IDI) hervor. Gemäss dieser Umfrage glauben zwei von drei arabischen Bürgern des Staates nicht, dass Israel das Recht habe, als das Nationalheim des jüdischen Volkes definiert zu weden. Dieses Ergebnis ist eines von mehreren der Umfrage, welche die Intoleranz und das Misstrauen unterstreichen, die viele Juden in Israel gegenüber den arabischen Bürgern des Lanes empfinden. Die mehrheitlich muslimischen Araber machen rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung aus. Weitere Resultate der IDI-Umfrage: Über 40 Prozent der israelischen Juden sind der Meinung, Arabern sollte nicht gestattet sein, Land ausserhalb ihrer eigenen Vierteln und Gemeinden zu erwerben. Zwei Drittel der Juden Israels sind dagegen, arabische Parteien in die Regierung einzuschliessen und arabische Minister zu ernennen. Weniger als ein Viertel der befragten jüdischen Israeli erklärten sich bereit, Araber an politischen Entscheidungsprozessen Anteil haben zu lassen, die die Regierungsführung und die Wirtschaft betreffen, und nur 16 Prozent erklärten sich einverstanden, Araber in Entscheidungen über Frieden und Sicherheit zu integrieren. 52 Prozent der israelischen Juden schliesslich ziehen es laut IDI-Umfrage vor, wenn Juden und Araber getrennt leben, damit die Juden ihre jüdische Identität bewahren können. Araber andererseits zeigen sich in Integrationsfragen offener als ihre jüdischen MitbürgerInnen: So meinten 77 Prozent, nicht getrennt von den Juden leben zu wollen, 69 Prozent erklärten laut «Haaretz», sie seien im Stande, eine Konversation in fliessendem Hebräisch zu führen. Die Gegenfrage beantworteten nur sechs Prozent der jüdischen Israeli im gleichen Sinne. Zuguterletzt fühlen sich 54 Prozent der Israel-Araber als Teil der israelischen Gesellschaft, trotz der eindeutigen Tendenz unter den jüdischen Israeli, sie als weniger berechtigte Bürger anzusehen. [TA]