Ultra-Rechte loben Trump

USA

16. August 2017

Der US-Präsident hat sich am Dienstag erneut zu den Gewalttaten am Samstag in Charlottesville geäussert. An einer turbulenten Presse-Konferenz gab Donald Trump Rechten und Linken Schuld an den Ausschreitungen, die in der Mordtat eines Neo-Nazis gipfelten.

Im Foyer des Trump Tower in Manhattan fand Donald Trump am Dienstag zurück zu seiner gewohnten Feindseligkeit gegenüber Journalisten. An einer hitzigen Pressekonferenz nahm der US-Präsident zudem implizit seine Verurteilung weisser Rassisten für die Gewalttaten in Charlottesville am Samstag zurück. Dabei war ein Neonazi während Auseinandersetzungen zwischen Ultrarechten und einer breiten Allianz von lokalen Bürgern, linker und religiöser Gruppen mit einem Auto in Gegen-Demonstranten gerast und hatte eine junge Frau getötet, sowie 35 weitere Menschen verletzt (Link).

Trump hatte sich am Wochenende erst Stunden später zu den Vorgängen eingelassen und zunächst Schuld auf beiden Seiten erkannt. Dies löste auch unter Republikanern heftige Kritik aus. Am Montag verurteilte der Präsident endlich den rassistischen Ku Klux Klan (KKK) und andere, in Charlottesville aufmarschierte, rechtsextremistische Organisationen. Am Dienstag nahm Trump dies zurück und lud Verantwortung für die Gewalt erneut auf linke und rechte Schultern. Dies entspricht keineswegs den Tatsachen.

Trump sagte indes, er habe sich erst über die Vorgänge kundig machen müssen. Die Vorgänge seien grauenhaft gewesen. Aber er bezeichnete auch «Alt-Left»-Gruppen auf der Linken als «sehr, sehr gewalttätig. Auf beiden Seiten habe jedoch es hochanständige Menschen gegeben. So hätten keineswegs nur Neonazis am Samstag demonstriert. Er lehnte es erneut ab, die Mordtat als Terror-Akt zu bezeichnen und kritisierte die Entfernung von Denkmälern für Generäle und Politiker der südlichen Sklaven-Staaten während des amerikanischen Bürgerkrieges, die den KKK und Neonazis am Samstag in die Universitätsstadt in Virginia gelockt hatten: Auch die Präsidenten George Washington und Thomas Jefferson seien Sklavenbesitzer gewesen. Allerdings waren diese eben keine Anführer der Sezession von 1861.

Eine detaillierte Analyse der Aussagen Trumps ist bei der Washington Post zu finden (Link). Ein weiterer Beitrag macht deutlich, dass der von Trump gebrauchte Begriff «Alt-Left» eine Kreation rechter Medien-Persönlichkeiten wie Sean Hannity ist, die damit seit dem letzten Herbst linke und afroamerikanische Aktivisten und Demonstranten gegen Trump als Gegenpol des rechtsnationalistischen «Alt-Right»-Milieus darstellen und damit eine moralische Äquivalenz zwischen «Extremen auf beiden Seiten» schaffen wollen. Vor Charlottesville hatten Rechtsextreme mehrere Morde an Immigranten und mutmasslichen Muslimen verübt.

Trumps neue Äusserungen lösten Jubel auf der extremen Rechten auf. So dankte ihm der ehemalige KKK-Anführer David Duke für den «die Ehrlichkeit und den Mut», mit dem Trump die Wahrheit über Charlottesville gesagt und die linken Terroristen verurteilt habe (Link). Zahlreiche Republikaner im Kongress kritisierten Trump dagegen in Presseerklärungen oder auf Social Media.

So erklärte Paul Ryan als Sprecher des Repräsentantenhauses, «moralische Ambiguität» dürfe es bei weissen Rassisten nicht geben. Senator Marco Rubio tweetete: «Mr. Präsident, sie dürfen weissen Rassisten nicht erlauben, die Schuld abzuwälzen». Und Senator Tim Scott aus South Carolina erklärte als einziger Afroamerikaner bei den Republikanern, für Rassismus gäbe es im amerikanischen Traum keinen Platz. Daneben gaben mit dem Intel-CEO Brian Krzanich und dem Gewerkschafts-Präsidenten Richard Trumka aus Protest gegen Trumps Äusserungen insgesamt fünf Mitglieder seines Beitrat für die Revitalisierung des produzierenden Gewerbes ihre Sitze auf. Trump richtet seine Angriffe gegen die «grossmäuligen» Industriellen jedoch primär auf den afroamerikanischen Merck CEO Kenneth Frazier (Link).

Breite Kritik an Trump kam auch von jüdischen Organisationen wie dem «Jewish Labor Committee und Politikern (Link). So gab Senator Brian Schatz aus Hawaii «Abscheu und Enttäuschung» über Trumps neue Erklärung zu Charlottesville Ausdruck und tweetete: «Dies ist nicht mein Präsident». AM