Üble Scherze von Wiener Jus-Studenten

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 19. Mai 2017

Im Schatten der grössten innenpolitischen Umwälzungen in der österreichischen zweiten Republik hat sich an der Universität Wien ein Skandal um Übelkeit erregende antisemitische, rassis-tische und frauen- und behindertenfeindliche Internet-Postings er-eignet, der einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat. Peinlicherweise steht diese Affäre zumindest indirekt in Verbindung mit dem Hauptakteur der spektakulären politischen Vorgänge in Österreich: der jugendliche Senkrechtstarter, Aussenminister Sebastian Kurz, der soeben in einem putschähnlichen Handstreich seine dahinserbelnde Partei, die konservative Regierungspartei Österreichische Volkspartei (ÖVP), unter seine Kontrolle gebracht hat, Neuwahlen im Oktober erzwingt und die nunmehr nach seiner Person umbenannte marode ÖVP zum Instrument seiner nächsten, grossen Ambition macht – Bundeskanzler zu werden, der jüngste der Geschichte.

Kurz ist unter anderem immer noch Obmann (Chef) der Jugendorganisation der Volkspartei, der JVP, eine Organisation, in deren Schoss seine steile politische Laufbahn einst begonnen hatte. Der von der kritischen Wiener Wochenzeitschrift «Falter» aufgedeckte Skandal ereignete sich innerhalb­ der Aktionsgemeinschaft am Wiener Juridicum (AG), der grössten studentenpolitischen Fraktion, die auch an den gegenwärtig abgehaltenen Studentenschaftswahlen teilnimmt. Sebastian Kurz, der geradezu zum politischen Messias hochstilisierte Polit-Star der Stunde, steht zwar in keinerlei Verbindung zu diesem Skandal – dies muss hier betont werden –, doch die Aktionsgemeinschaft, deren Mitglieder sich diese üblen Ausfälle zuschulden kommen liessen, steht in enger Verbindung zur Jungen ÖVP (JVP), und die mit der ÖVP bisher in Koalition regierenden Sozialdemokraten­ sowie die oppositionellen Grünen­ (naturgemäss nicht die rechtsextremen Freiheitlichen, FPÖ) sehen bei Kurz als JVP-Chef «Handlungsbedarf».

Die Fakten: Rund 60 Jus-Studenten, Mitglieder der Aktionsgemeinschaft, beteiligten sich als Facebook-­Gruppen unter Bezeichnungen wie

«FV-Jus Männerkollektiv» und «AG Jus Aktive» sowie­ in einem Whatsapp-Chat namens Badass Warlords an den Ausfällen. Sie posteten Fotos von Aschehäufchen, darüber steht als Bildlegende «Leaked Anne Frank nudes» («Aufgedeckt: Anne Frank nackt»), eine Farbzeichnung eines blonden (!) Mädchens mit einem Korb voll Hakenkreuzflaggen und einem Osterhasen im Arm («Ich wünsche Frohe Ostern den Männern und auch Pussys dieser illustren Gruppe»), Bilder von Personen mit Downsyndrom, übertitelt «never gonna let you down» («Ich lasse dich nicht mehr down») und der Satz «Here's your number, so Auschwitz maybe»­ («Hier ist deine Nummer, vielleicht Auschwitz»). Bernhard Weidinger vom renommierten Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands qualifiziert die Postings als «Aussagen und Memes, wie sie sonst nur in Neonazi-­Foren anzutreffen sind».

Inzwischen hat die Junge Volkspartei die Konsequenzen gezogen und alle Beteiligten aus der Aktionsgemeinschaft ausgeschlossen. Bedenklich ist, dass sich unter diesen auch ÖVP-Funktionäre befinden. So hat ein niederösterreichischer ÖVP-Gemeinderat selbst nichts in diesem Zusammenhang gepostet, aber diese Postings «geliked», was ja fast so schlimm ist. Der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Paul Oberhammer, verurteilt jene Vorgänge «auf das Schärfste». Es schmerze, «dass solche Untaten am Juridicum möglich sind». Hier zeige sich «eine Geisteshaltung, die unseren Studierenden, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen fremd ist». Und gleichsam als Relativierung fügte er hinzu, dass «viele unserer Studierenden und Professoren Opfer des NS-Terrors» geworden seien. Zu befürchten ist allerdings, dass derartige «Untaten» weiterhin vorkommen werden, denn jener antisemitisch-rassistische Ungeist ist hierzulande trotz allen Bestrebungen­ längst nicht ausgerottet. Dass sich derartige Vorfälle ausgerechnet im Schoss der Juristischen­ Fakultät der altehrwürdigen Uni Wien ereignen konnten, ist besonders beschämend – immerhin wird hier die künftige akademische und politische Elite der Nation heran­gebildet. Und Sebastian Kurz als Obmann der Jungen ÖVP? Von ihm kam keine Verurteilung

der skandalösen Vorgänge – er hat jetzt andere Prioritäten. Immerhin begrüsste er explizit den Ausschluss der Schuldigen.

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.