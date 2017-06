Überraschendes Manöver der israelischen Armee

NORDISRAEL

Reaktionen auf eine supponierte Hizbollah-Angriff wurden getestet.

Im Rahmen eines überraschenden Manövers testete die israelische Armee dieser Tage ihre Fähigkeiten, auf einen Terroranschlag der Hizbollahmiliz gegen israelische Truppenverbände zu reagieren. Zu diesem Zweck wurden tausende von Wehrmännern zu einer zweitägigen Übung an die libanesische Grenze verfrachtet. Dem Manöver lag die Befürchtung zu Grunde, dass ein einzelner Terroranschlag sich leicht zu einem voll ausgewachsenen Krieg entwickeln könnte. Von dem Manöver waren nur angehörige der stehenden Armee betroffen, und es gab keine Einberufung von Reservisten, wie dies im Ernstfall normalerweise der Fall wäre. Das Schwergewicht lag auf der Reaktion der von der Luftwaffe unterstützten Infanterietruppen, wie ein hochrangiger IDF-Offizier unter dem Schutz der Anonymität ausführte. Zweck der Überraschungsübung war nicht, zu sehen wie Israel einen Krieg gegen die Hizbollah ausfechten würde, sondern eher, wie der Staat auf den Ausbruch eines solchen reagieren würde. Der Überraschungseffekt des Manövers zeigte sich unter anderem darin, dass die betroffenen Soldaten sich teilweise in Fahrzeugen an die Nordgrenze begeben musste, während Andere an den Ort des Geschehens mit Hecules-Maschinen und mit Helikoptern eingeflogen wurden. Der zitierte IDF-Offizier nannte das Manöver einen «Erfolg», meinte am Montagabend aber einschränkend, die genauen Ergebnisse müssten noch ausgewertet werden. Generalstabschef Gadi Eisenkot meinte während eines Besuchs des Manövers zu den Soldaten: «Die Methode, einen Krieg zu vermeiden, ist die Sicherstellung Eurer Bereitschaft für ihn.» Der eingangs zitierte Offizier legte Wert auf die Feststellung, dass die Übung für die direkt Beteiligten zwar überraschend kam, aber in Voraus geplant worden ist und keine Reaktion auf irgendeine spezifische Bedrohung darstelle. [TA]